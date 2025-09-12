Un chico habrá visto hasta 5.000 horas de ‘porno’ antes de cumplir los 20 años

El III Congreso Internacional sobre trata de seres humanos, que ha contado con la presencia de la reina Letizia y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, alertó ayer del estrecho vínculo entre redes sociales, pornografía, prostitución y trata de personas. Los expertos subrayaron el «gran riesgo» que la relación entre internet y prostitución supone para los jóvenes y urgieron a las autoridades a actuar. El sexólogo José Luis García destacó que el problema del ‘porno’ es que traslada el mensaje de que «es muy fácil tener relaciones sexuales» y que «todas» las mujeres quieren. El experto sostuvo que el 95% de los jóvenes españoles consume ‘porno’, que antes de los 20 años habrán visto entre 1.000 y 5.000 horas de estos vídeos, que el 90% del ‘porno’ es «violencia sexual real» y que estos contenidos trasladan el mensaje de que «la violencia es erótica» y constituyen el «manual de instrucciones» para las primeras relaciones sexuales.

«Genera una conducta adictiva extraordinaria; yo hablo de la ‘cocaína de internet’ porque tiene un poder extraordinario», afirmó, para precisar que el ‘porno’ busca a los jóvenes y no hay forma de eludirlo porque esta industria está presente en redes sociales e incluso videojuegos. Y llega un momento que al consumidor enganchado «va a requerir a una prostituta que por 30 euros le haga lo que quiera».

Asimismo, el especialista denunció que las redes sociales son supermercados de prostitución. En Instagram, chicas y adolescentes aprenden que enseñando un poco el pecho o el culo tienen seguidores y likes: «Si una niña se engancha a eso, el siguiente paso es OnlyFans, que es una plataforma terrible donde haciendo un poquito más ganas dinero».

Frente ello, apostó por la educación sexual y avisó de que hay «otra alternativa» que capacitar a los jóvenes «desde muy pronto».