"Ahora sufrimos la riada burocrática": los propietarios de más de 800 coches desaparecidos, en el "limbo" sin poder cobrar las ayudas

José García piensa mucho en aquel día en que intentó salvar su taxi, nuevo, de la riada, y casi no lo cuenta. El 29 de octubre de 2024 hacía dos meses que se había mudado a Paiporta desde València. “Cuando vi movimiento y algo de agua, bajé a sacar el coche del garaje, porque estaba nuevo, y pensé en llevarlo a València”, explica. Pudo salir del vehículo con el agua por la cintura y salvarse de milagro. El taxi lo perdió de vista cuando llegó a la campa donde llevaron a los vehículos siniestrados tras la dana. Cuando vaciaron la campa, ya no estaba. José es uno de los más de 800 propietarios de coches que siguen desaparecidos, bien por robo o bien porque el agua nunca devolvió lo que quedaba de ellos. Están inmersos en la “riada burocrática”: si no has localizado el coche, no pueden certificar sus daños. Este es el requisito para que a un propietario se le dé el documento de baja definitiva, sin el que no se pueden cobrar las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros.

La necesidad de soluciones para esa “tierra de nadie” burocrática fue una de las reivindicaciones que las tres asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana llevaron a la primera reunión con la nueva comisionada de la dana, Zulima Pérez. Especialmente lo recalcaba a la salida de aquel encuentro el presidente de la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, Christian Lesaec. “Nos han dicho que quedan entre 800 y 900 coches desaparecidos, de los 120.000 o 130.000 afectados inicialmente por la dana”, destacó Lesaec. “Son coches que seguimos sin saber dónde están”, explicó.

El taxi de José García es uno de los coches desaparecidos tras la dana / Redacción Levante-EMV

Sin ayudas del Consorcio

Esos vehículos desaparecidos son un verdadero problema para sus dueños. “Los propietarios necesitan acreditar la baja definitiva del vehículo para acceder a las ayudas”, explica. Ese documento, que emite la DGT certifica los daños en los vehículos, cosa que es imposible hacer sin ver el coche. Y sin baja definitiva, no hay ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros. En muchos casos, eso deja a los conductores sin fondos para comprarse otro vehículo.

La imposibilidad de cobrar las ayudas del Consorcio está explicitada en la propia web de la entidad. “El Consorcio de Compensación de Seguros, en virtud del contrato de seguro que da cobertura a los daños de su vehículo, no puede indemnizar los daños en tanto en cuanto no tenga verificación de los daños en el mismo. Una vez que las campas actualmente habilitadas por los distintos ayuntamientos se hayan vaciado, el Consorcio analizará, caso por caso, las acciones a llevar a cabo”, se afirma en el apartado de preguntas frecuentes de la web. Desde el comisionado del Gobierno de España para la dana aseguran que están buscando soluciones administrativas o normativas para desbloquear este bucle imposible de resolver a día de hoy.

Devolver 4.000 euros en ayudas

“La base de la queja es que no podemos dar de baja definitiva el vehículo, porque no lo tenemos y a la vez lo exigen como condición para las ayudas”, explica José García. En su caso, ese bucle tiene todavía una vuelta de tuerca más. José abandonó su taxi a la salida de Paiporta para salvar su vida, pero lo localizó después. Pudo hacerle fotos y vídeos al amasijo de chapa y barro en que se había convertido y, con esas fotos, presentó y cobró las ayudas del Consorcio de Compensación de Seguros y las de la Generalitat. Solo lo perdió de vista cuando lo llevaron a una campa en Paiporta para retirarlo de las calles de la ciudad. Cuando vaciaron la campa, el coche ya no estaba, y con él se perdió la posibilidad de obtener el certificado de baja definitiva. Ahora, tiene hasta final de año para presentar esa baja que le es imposible obtener y, de lo contrario, tendrá que devolver 4.000 euros en ayudas de la Generalitat. Aún busca por desguaces y campas el número de licencia 2052.

El taxi de José García es uno de los coches desaparecidos tras la dana / Redacción Levante-EMV

De este modo, los conductores que están en estas circunstancias, entre 800 y 900, según los cálculos del Gobierno, se encuentran “en una despiece de limbo”. “No podemos dar de baja el coche y tampoco la DGT ni el Gobierno nos dan una solución para que esto sea así”, lamenta García. Ante la falta de alternativas, los afectados se han autoorganizado: José está en el grupo de Facebook ‘Vehicles Desapareguts Dana 29-O’. “Mi coche desapareció de la campa detrás de Cecotec, en Alfafar. ¿Alguien conoce si otros desguaces retiraron en Alfafar? Gracias” o “Los coches desaparecidos materialmente en la Dana, si no están dados de baja definitiva a final de año, recibiremos el requerimiento para devolver la ayuda que nos dieron” son algunos de los mensajes que se pueden leer en ese grupo.

“La burocracia conseguirá que me venga abajo”

José pudo comprarse, con las ayudas, un coche aún más nuevo que el que perdió en la dana, que solo tenía un año de antigüedad. Sin coche y con lo que le costó conseguir uno nuevo, estuvo cinco meses sin trabajar, cobrando solo las ayudas a autónomos por el cese de actividad -700 euros, en su caso- y teniendo que pagar la cuota. “Pero ahora estoy sufriendo la riada burocrática, administrativa; lo que no ha conseguido la riada, que es que me venga abajo, lo va a conseguir la burocracia”, denuncia.

Suscríbete para seguir leyendo