Sanidad alerta del peligro de los vapeadores en su nueva campaña

P. Martín

Madrid

El Ministerio de Sanidad lanzó ayer una campaña para sensibilizar, sobre todo a la población más joven, sobre los riesgos del vapeo y animarles a que no consuman cigarrillos electrónicos. La iniciativa se titula Con todo lo que puedes hacer con la boca, ¿vas a usarla para vapear? y consta de un vídeo donde se explica que con la boca se puede, entre otras cosas, «cantar reguetón» o «besarte con ese, esa o con los dos» pero también decir no al vapeo.

El vídeo va acompañado de una campaña informativa en la que Sanidad desmiente uno de los principales argumentos la industria tabacalera: que los vapeadores y nuevos productos son menos dañinos que el tabaco convencional.

