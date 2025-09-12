Sanidad alerta del peligro de los vapeadores en su nueva campaña
P. Martín
Madrid
El Ministerio de Sanidad lanzó ayer una campaña para sensibilizar, sobre todo a la población más joven, sobre los riesgos del vapeo y animarles a que no consuman cigarrillos electrónicos. La iniciativa se titula Con todo lo que puedes hacer con la boca, ¿vas a usarla para vapear? y consta de un vídeo donde se explica que con la boca se puede, entre otras cosas, «cantar reguetón» o «besarte con ese, esa o con los dos» pero también decir no al vapeo.
El vídeo va acompañado de una campaña informativa en la que Sanidad desmiente uno de los principales argumentos la industria tabacalera: que los vapeadores y nuevos productos son menos dañinos que el tabaco convencional.
