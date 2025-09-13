El 21% de la ‘LGTBIfobia’ ocurre en centros educativos

A pesar de los avances legislativos de los últimos años, la educación en diversidad sigue siendo una asignatura pendiente del sistema. La visibilidad del alumnado Lgtbi+ sigue siendo muy limitada: apenas un 25% de la juventud se siente reconocida en el instituto y solo un 21% en la universidad. Además, el 21% de los incidentes de odio y discriminación hacia el colectivo ocurren en centros educativos. Así lo revela el informe Radiografía de la educación en la diversidad Lgtbi+, elaborado por la Federación Estatal Lgtbi+ y la Universidad de Salamanca y presentado, esta semana, en Madrid.

Aprobada en 2023 y conocida como ley trans, la norma para la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas Lgtbi+ establece un marco sólido para impulsar políticas educativas inclusivas. Sin embargo, el informe subraya que la legislación, per se, no garantiza su correcta aplicación. «Es necesario evaluar cómo las comunidades autónomas han desplegado medidas concretas, desde protocolos contra la discriminación hasta programas de formación del profesorado o iniciativas de sensibilización dirigidas al alumnado y sus familias», concluye el informe.

El estudio constata que, aunque prácticamente todas las comunidades autónomas cuentan con leyes o protocolos para proteger al alumnado Lgtbi+, su aplicación efectiva es desigual. Según la encuesta Estado Lgtbi+ 2025, casi el 42% de las personas Lgtbi+ ha alcanzado estudios universitarios, un 25% cursó bachillerato o FP superior, un 23% completó educación secundaria y menos del 1% no tiene estudios. Sin embargo, hay cifras que no invitan al entusiasmo. Por ejemplo, casi un 6% de las personas no binarias no ha completado estudios y un 21% de los hombres trans no ha superado la educación primaria. «Estos datos evidencian que, pese a los avances, persisten barreras educativas significativas para ciertos grupos dentro del colectivo, especialmente para las personas trans y no binarias», subraya María Rodríguez, responsable de investigación de la Federación Estatal Lgtbi+.