El estrés escolar dispara la migraña entre los alumnos
Hasta uno de cada diez niños y adolescentes tiene esa dolencia
Hasta un 10 % de los niños y adolescentes pueden sufrir migraña, una patología que puede empezar, incluso, en la infancia temprana, y que se puede ver favorecida por el estrés escolar. Así lo advierte la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (Senep) con motivo de la celebración, ayer, del Día Internacional de Acción contra la Migraña. «La migraña no es un simple dolor de cabeza», explica el portavoz de la Senep, el neuropediatra José Miguel Ramos- Fernández.
La migraña es una cefalea incapacitante, recurrente, de intensidad moderada a severa, con frecuencia pulsátil (sensación de palpitaciones o latidos en la cabeza que a veces los niños no saben expresar bien) y que puede durar horas. Se acompaña de otros síntomas, explica el especialista, como náuseas, vómitos, palidez, sensibilidad a la luz o al ruido, pérdida transitoria del campo visual, de la fuerza, de la sensibilidad, y lleva con frecuencia a la necesidad de acostarse en una habitación oscura.
Crisis más cortas
En los niños, además, las crisis de migraña suelen durar menos que en adultos y, a veces, se manifiestan con dolor abdominal recurrente, o con mareos y sin que siempre aparezca dolor de cabeza. «Es un error pensar que la migraña es una cefalea de los adultos», afirma, al tiempo que recuerda que actualmente se calcula que hasta un 7-10% de los niños y de los adolescentes pueden padecer migrañas, con mayor frecuencia en la adolescencia, aunque pueden aparecer incluso en edad preescolar.
El también jefe de Sección de Neurología Pediátrica del Hospital Regional Universitario Materno-Infantil de Málaga recuerda, además, que, antes de la pubertad, la migraña afecta por igual a niños y a niñas, pero tras la menarquia se hace más común en el sexo femenino: «Aproximadamente la mitad de los niños con migraña tendrá remisión espontánea tras la pubertad, pero si la migraña comienza en la adolescencia es más probable que continúe en la adultez», precisa.
