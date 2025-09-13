El nuevo reglamento sobre vehículos históricos que prepara la Dirección General de Tráfico (DGT) y que actualiza el actual, de 1995, va a permitir que los coches fabricados o matriculados por primera vez antes de 1964 no tengan que pasar la ITV de forma periódica.

La nueva norma, que entra en vigor este próximo 1 de octubre, ha sido aprobada por el Consejo de Ministros este pasado día 10.

Estos vehículos gozarán de una serie de privilegios al ser considerados como patrimonio técnico y cultural. Para vehículos históricos matriculados o fabricados después, la frecuencia de someterse a la ITV es:

Bienal para los de 30 a 40 años. Trienal para los de 40 a 45 años. Cuatrienal para los de más de 45 años y las motocicletas.

Pocos días al año

Según un estudio de la Federación Española de Vehículos Históricos (Feva), "el 91% de los vehículos históricos circula menos de 60 días al año", por lo que no representan un problema ni desde el punto de vista medioambiental ni para la ordenación del tráfico, recorren distancias pequeñas y gastan poco carburante, y sus propietarios evitan los lugares y los horarios de circulación densa.

Una de las novedades que incluye el nuevo reglamento de vehículos históricos es que los vehículos de más de 60 años y los ciclomotores quedan exentos de superar la inspección técnica, aunque se recomienda que lo hagan por motivos de seguridad.

Distintivos

Desaparece para estos vehículos, por tanto, la obligación de exhibir la pegatina de ITV, así como tampoco deberán llevar el anterior indicativo VH (siglas correspondientes a vehículo histórico), pegatina que se sustituye por un adhesivo amarillo con la letra H en negro localizado en el parabrisas delantero.

Además, estos vehículos podrán recuperar las matrículas antiguas y podrán volver a llevar las letras provinciales que tenían en el momento de la matriculación primera.