Caos aéreo en Barajas por la huelga de los vigilantes de seguridad: colas kilométricas y demoras de hasta hora y media

Este domingo amanece caótico en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde las colas interminables y retrasos de hasta hora y media marcan la jornada por la huelga indefinida del personal de seguridad. Los trabajadores de los controles de pasajeros, gestionados por la empresa Trablisa y con una plantilla de unos 800 efectivos, iniciaron el paro a jornada completa esta madrugada tras fracasar las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales.

Domingo de caos aéreo en Barajas: colas interminables y retrasos de más de hora y media en los controles de pasajeros ante el inicio de la huelga de sus trabajadores / Cedida

Los retrasos se están produciendo en todas las terminales del aeródromo madrileño tanto en el acceso estándar al filtro de pasajeros como al preferente, el conocido como 'fast track'. A las 09:00 horas, el tiempo de espera en Barajas rondaba los 95 minutos, mientras que el domingo pasado era de solamente 10.

Ante esta huelga, desde Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha establecido un 100% de servicios mínimos. Desde primera hora de la mañana, diversos usuarios están denunciando las colas interminables que alcanzan las entradas y salidas del aeropuerto.

Por su parte, en un comunicado, AENA ha advertido a los viajeros de posibles demoras.