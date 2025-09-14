EN MADRID
Caos aéreo en Barajas por la huelga de los vigilantes de seguridad: colas kilométricas y demoras de hasta hora y media
Las protestas de los vigilantes de seguridad de Trablisa, que prestan el servicio en el acceso estándar y 'fast track', está convocada a jornada completa y de manera indefinida desde este 14 para exigir mejoras laborales
Este domingo amanece caótico en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde las colas interminables y retrasos de hasta hora y media marcan la jornada por la huelga indefinida del personal de seguridad. Los trabajadores de los controles de pasajeros, gestionados por la empresa Trablisa y con una plantilla de unos 800 efectivos, iniciaron el paro a jornada completa esta madrugada tras fracasar las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales.
Los retrasos se están produciendo en todas las terminales del aeródromo madrileño tanto en el acceso estándar al filtro de pasajeros como al preferente, el conocido como 'fast track'. A las 09:00 horas, el tiempo de espera en Barajas rondaba los 95 minutos, mientras que el domingo pasado era de solamente 10.
Ante esta huelga, desde Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha establecido un 100% de servicios mínimos. Desde primera hora de la mañana, diversos usuarios están denunciando las colas interminables que alcanzan las entradas y salidas del aeropuerto.
Por su parte, en un comunicado, AENA ha advertido a los viajeros de posibles demoras.
