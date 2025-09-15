La ashwagandha, el suplemento que conquista a mujeres en menopausia

La ashwagandha ya es uno de los complementos alimenticios más de moda. Ha desplazado a otro suplemento, el triptófano, que hasta ahora reinaba si una persona buscaba algo natural para combatir, por ejemplo, el estrés. «Vendemos muchísimo. Está en el top ten», explica Mirela Florea, encargada de uno de los establecimientos que la cadena Herbolario Navarro tiene en el Paseo de la Castellana de Madrid. Su consumo es habitual en personas que atraviesan épocas de fatiga, estrés puntual o exceso de trabajo mental, reseña el herbolario.

Se trata de un complemento alimenticio natural a base de extracto de raíz de Withania somnifera, una planta tradicionalmente utilizada en la medicina ayurvédica, conocida también como el ginseng indio o cereza de invierno. Quien la consume busca un suplemento que, reza su descripción, contribuye al bienestar mental y físico; ayuda en momentos de tensión nerviosa o estrés pasajero y apoya los niveles de energía y vitalidad. Sin embargo, advierten desde el propio herbolario, no es inocua. Hay que tomarla con precaución.

Las redes sociales han contribuido al éxito que está alcanzando un complemento que está formulado con una alta concentración de principios activos, en particular withanólidos, compuestos naturalmente presentes en la raíz de ashwagandha, explica la responsable del herbolario. En su tienda, el perfil de clientas, porque la mayoría son mujeres, abarca una franja de edad de que va de los 25 a los 55 años. «Lo que más factura son los suplementos. El colágeno, el magnesio, el Omega 3... y, desde, hace un año, ha entrado con fuerza la ashwagandha», señala Florea.

«Es un adaptógeno (una sustancia de origen vegetal: hierbas, raíces, hongos). Significa que te ayuda a adaptar el organismo para mantener un equilibrio a nivel interno. Además, mejora la capacidad cognitiva, con lo cual mejora la memoria y, además, regula el cortisol que es la hormona del estrés», describe Florea. «Se puede tomar de día para equilibrar el sistema nervioso y también de noche para mejorar la calidad del sueño», añade. Es decir, dos comprimidos al día.

Éxito por el boca-oreja

Buena parte del éxito de la ashwagandha se debe al boca-oreja entre, principalmente, mujeres de más de 45 años, en la perimenoupasia o menopausia. La promesa de que alivia síntomas como la niebla mental, el insomnio o el exceso de cortisol ha sido un gancho de lo más efectivo.

«A nivel general, esto es un tipo de ginseng, un extracto de plantas. Y los productos a base de plantas constituyen un mercado en expansión. Los mayores consumidores son los jóvenes, las mujeres y las personas mayores», señalan fuentes del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas que, a continuación, advierten: «No hay evidencias claras, o pruebas suficientes y de buena calidad, en suplementación con plantas y sus extractos, como es este caso».

«Aunque se venda como algo ‘natural’ por ser de plantas, no quiere decir que el producto sea inocuo», recuerdan. Un consumo innecesario, o en dosis más altas de las recomendadas, de cualquier suplemento puede tener efectos perjudiciales para la salud, sobre todo si se toman de forma prolongada. Lo más «peligroso» de estos suplementos es su uso indiscriminado, continuado, excesivo y sin supervisión de un profesional sanitario», zanjan.