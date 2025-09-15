Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Drones de luz en un macroconcierto en el Vaticano

El primer macroconcierto celebrado en el Vaticano acogió el sábado las actuaciones de Karol G, Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend, como cierre del III Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Además, la cúpula de San Pedro se iluminó con 3.000 drones.

