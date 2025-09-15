Drones de luz en un macroconcierto en el Vaticano
El primer macroconcierto celebrado en el Vaticano acogió el sábado las actuaciones de Karol G, Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend, como cierre del III Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana. Además, la cúpula de San Pedro se iluminó con 3.000 drones.
