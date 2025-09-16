Casi el 90% del coste anual del alzhéimer recae en las familias

Las demencias, y especialmente el alzhéimer, que afecta a unas 900.000 personas en España, con una previsión de alcanzar los 2 millones en 25 años, generan un coste económico anual de 42.000 euros de media por persona diagnosticada, que puede ascender a 77.000 euros en fases avanzadas de la enfermedad. La Fundación Pasqual Maragall calcula que el 86% de este gasto es asumido por las familias, mientras que solo un 8% corresponde a gasto sanitario. Además, en 8 de cada 10 casos el cuidado es asumido por un familiar, en un 76% por mujeres, hijas y esposas, que dedican una media de 70 horas semanales a esta labor.

Así se desprende del informe Cuidando en Alzhéimer, publicado ayer por esa organización, con motivo del Día mundial del alzhéimer —que se conmemora este domingo, 21 de septiembre—, y cuyo objetivo es «dar visibilidad al rol de la persona cuidadora, familiar y profesional». El estudio, basado en estadísticas internas de la organización y de otras entidades, denuncia el «insuficiente apoyo institucional, la sobrecarga que asumen las personas cuidadoras y la escasa formación sobre alzhéimer en España».

La directora del área social de la Fundación Pasqual Maragall, Laia Ortiz, indica que «el 90% de las personas cuidadoras, mujeres en su mayoría, afrontan problemas psicológicos y físicos». «El sistema de cuidados en España no les está dando la respuesta que necesitan, no estamos preparados para el impacto presente y futuro de las demencias. El alzhéimer no es solo un reto de salud, sino también una cuestión de justicia social», subraya.

El informe resalta que España destina menos del 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) a cuidados de larga duración, una cifra muy por debajo de la Unión Europea (UE) y que supone menos de la mitad de lo que invierten países nórdicos. La falta de inversión se traduce en un sistema que atiende a las personas con demencia —70% son casos de alzhéimer— tarde y sin la especialización necesaria.

Según Ortiz, «la reforma de la ley de autonomía personal y dependencia ha incorporado recientes mejoras que la Fundación espera que se aprueben en el Congreso». «Sin embargo, la nueva normativa debe añadir la perspectiva de las demencias, se sigue infravalorando el deterioro cognitivo y es clave para asegurar servicios profesionales adecuados y apoyo a las familias».

Investigadores y pacientes gallegos estrechan lazos en Santiago

Establecer vínculos de comunicación y tender puentes entre las personas y familias afectadas por demencias y los investigadores que trabajan sin descanso para conseguir avances en la lucha frente a este tipo de dolencias, es el principal objetivo que se han marcado el Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular e Enfermidades Crónicas (Cimus) de la Universidade de Santiago (USC) y Asociación Galega de Axuda aos Enfermos con Demencia Tipo Azlhéimer (Agadea), que inician una estrecha colaboración coincidiendo con la semana en la que se conmemora el Día mundial del alzhéimer. El arranque de esta iniciativa tuvo lugar ayer en la sede del Cimus con una mesa redonda en la que participaron científicos del centro compostelano junto a personal y usuarios de la Agadea.

Según explica a El Correo Gallego, del mismo grupo que LA OPINIÓN, la coordinadora de Agadea en el área de Santiago, Lucía Fandiño, «hemos firmado un convenio con la USC para poder llevar a cabo colaboraciones con el centro de investigación, tanto con charlas como participando en investigaciones, porque entendemos que es una oportunidad para las familias poder estar en persona con los investigadores que están trabajando ahora mismo sobre las demencias». La trabajadora social indica que «el Cimus nos demandaba a su vez poder estar en contacto con las personas que realmente están padeciendo este tipo de enfermedades y con sus cuidadores porque al final les va a ayudar a saber por dónde tienen que tirar en algunas investigaciones», y destaca la importancia de este tipo de iniciativas porque «muchas veces da la sensación de que la investigación va por un lado y nosotros por otro».

Suscríbete para seguir leyendo