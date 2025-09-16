Abren o prazo para o Premio de Ensaio sobre o sindicalismo
A Coruña
Alvarellos Editora abre o prazo de recepción de obras ao Premio de Ensaio da Fundación Sindical EOC, dotado con 10.000 euros. Os traballos versarán sobre o sindicalismo, temas laborais, económicos ou sociais.
