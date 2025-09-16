Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Abren o prazo para o Premio de Ensaio sobre o sindicalismo

RAC

A Coruña

Alvarellos Editora abre o prazo de recepción de obras ao Premio de Ensaio da Fundación Sindical EOC, dotado con 10.000 euros. Os traballos versarán sobre o sindicalismo, temas laborais, económicos ou sociais.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents