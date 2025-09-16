Candela Sierra gana el Premio Nacional del Cómic de 2025 con una obra sobre las relaciones frívolas

La ilustradora Candela Sierra, galardonada ayer con el Premio Nacional del Cómic de 2025 por su obra Lo sabes aunque no te lo he dicho (Astiberri), ha asegurado que no es que el sector estuviese masculinizado porque no hubiese autoras, sino que no se las leía. «Ha habido un momento en el que no es que no las hubiera (mujeres en el mundo del cómic), sino que no se las leía. Pero de un tiempo a esta parte, en los saraos de cómic, en los festivales, en las asociaciones, por suerte está cada vez más equilibrado», ha señalado Sierra en declaraciones a Europa Press.

Sin embargo, y aunque la autora explica que es «muy bonito» recibir el premio siendo mujer, ha puesto el foco en la importancia de que el galardón reconozca una obra y que se traduzca en que se lea «más cómic en general». Sierra, a la que la noticia del Premio Nacional le ha sorprendido mientras trabajaba, ha explicado que ha pensado que era «mentira», aunque enseguida se ha acordado de su familia y la editora de Lo sabes aunque no te lo he dicho. El libro ya recibió el reconocimiento de la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic de España (ACDCómic), por lo que la autora no pensaba que fuese a ganar otro premio. Ha reconocido que la dotación económica del Premio Nacional —30.000 euros— le va a permitir tomarse su trabajo de dibujante «todavía más en serio», ponerse un sueldo y decir que «no» a algún proyecto.