Desarrollado un algoritmo que predice la metástasis en el cáncer de páncreas

Un equipo internacional ha desarrollado un algoritmo de aprendizaje profundo (deep learning, en inglés) que predice con precisión la existencia de metástasis en cáncer de páncreas a partir de imágenes médicas del tumor primario y ayudará a evitar cirugías innecesarias e invasivas en pacientes que no verán beneficio.

«Si una persona con cáncer de páncreas ya tiene metástasis, una operación no solo no cura, sino que puede empeorar su situación», explica la jefa del grupo de Epidemiología Genética y Molecular del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Núria Malats, quien ha liderado el trabajo publicado en GUT.

Según ha detallado la especialista, la cirugía es «muy invasiva» y puede aumentar el sufrimiento del paciente, «sin mejorar su pronóstico». Por ello, destaca la importancia de saber «a tiempo» si hay metástasis antes de decidir operar.

El algoritmo PMPD (Pancreatic cancer Metastasis Prediction Deep-learning algorithm, por sus siglas en inglés), que emplea inteligencia artificial (IA), fue probado con los datos de cerca de 250 pacientes del ensayo clínico holandés Preopanc1 y obtuvo una alta tasa de éxito.

En esta línea, el estudio destaca que se trata de un avance «prometedor» que puede ayudar a cirujanos y médicos en la detección de metástasis, «lo que podría perfeccionar la planificación quirúrgica y mejorar los resultados de los pacientes con cáncer de páncreas».

En concreto, el algoritmo clasificó con precisión el 56% de las metástasis en el conjunto Preopanc-Dpcg, «un resultado prometedor en el cáncer de páncreas, especialmente en este tipo de diagnóstico tan complejo», resaltó Malats.

Además, el rendimiento del modelo se mantuvo independientemente de la ubicación de la metástasis. El tamaño y la ubicación del tumor primario, el sexo y la edad del paciente tampoco afectaron a la capacidad de predicción.

Para la líder de la investigación, este resultado es especialmente positivo si se tiene en cuenta que el algoritmo fue capaz de predecir el 65,8% de las metástasis que solo fueron detectadas en quirófano. De haberse empleado en su momento, «estos pacientes podrían haberse ahorrado la intervención quirúrgica», afirma Núria Malats.

Suscríbete para seguir leyendo