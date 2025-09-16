Los herbolarios viven un bum por el tirón de los suplementos vitamínicos

Hace unas décadas los herbolarios estaban vinculados, casi exclusivamente, a plantas medicinales. Hoy, abarcan un abanico mucho más amplio: suplementos, alimentación bio, cosmética natural, productos sin gluten, nutrición deportiva… El consumidor busca ahora cuidarse «de manera integral. Hace años el interés se centraba en lo dietético y lo terapéutico, hoy hablamos de autocuidado, prevención y bienestar». Es el análisis del momento, magnífico a tenor de sus propios datos, que vive el sector, por parte de Herbolario Navarro, uno de los referentes nacionales en el sector de la salud natural y la alimentación ecológica, con una red de más de 70 tiendas repartidas por toda España. La última, abierta este mismo septiembre en el Centro Comercial La Maquinista, en Barcelona.

El volumen de negocio de las tiendas especializadas en dietética y herbolarios se situó en unos 550 millones de euros en 2024, una cifra que representa un crecimiento del 2% respecto al ejercicio precedente, según datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa. En los estantes, lo que más se vende son los complementos alimenticios —cerca del 39% del mercado total—, y le siguen los alimentos dietéticos (29%), los productos para dietas hipocalóricas (15%), las hierbas medicinales (8%) y la cosmética natural (7%). Los herbolarios se han adaptado a tiempos en los que el mercado de productos naturales en España ha experimentado un crecimiento extraordinario, señala la web de consultoría modelosdeplandenegocios.com. En el sector operan unas 2.200 tiendas de dietéticas y herbolarios.

Detrás de este auge están dos perfiles de consumidores, básicamente mujeres: las de la generación X (de entre 45 y 60 años), a las puertas de la premenopausia y de la menopausia, y las de milenials (entre 29 y 44 años) y ‘generación Z’ (entre 13 y 28 años). Mientras las primeras, arrastradas por el boca-oreja, han recurrido a los herbolarios para hacerse con productos que alivian los síntomas de su fase vital (niebla mental, insomnio, sofocos, cortisol o inflamación), como el exitoso ashwagandha, el segundo grupo busca en estas tiendas básicamente cosmética limpia.

Myriam S. es una de las clientas de estos establecimientos. Reciente, precisa. El colágeno marino es su última adquisición. ¿Por qué comenzó a tomarlo? La menopausia tuvo la culpa. O la entrada en una etapa en la que los niveles de estrógenos caen drásticamente, y este cambio hormonal puede afectar directamente la densidad ósea. Los estrógenos ayudan a mantener la masa ósea. Si disminuyen, aumenta el riesgo de desarrollar osteoporosis, una enfermedad en la que los huesos se debilitan y se vuelven más frágiles.

La osteoporosis es una de las principales causas de fracturas en mujeres posmenopáusicas. A Myriam, con 50 años, cómo no, le preocupaba la salud de sus huesos. Admite que cuando planteó a su médica de cabecera su preocupación por la menopausia y la opción de tomar un suplemento la doctora le dijo que adelante. Eso sí, cuando esa misma cuestión la trasladó a la sustituta de su médica, esta le dijo que tomar complementos «no valía para nada».

Myriam sigue con su colágeno. Es la forma de asegurarse que obtiene obtener suficiente calcio y vitamina, le explicaron en la tienda de Madrid a la que acudió. Debe tomarlo dos o tres meses seguidos y hacer una pausa. Luego, continuar con omega-3. «Llega una edad y hay que cuidarse. En el centro de salud me hablaban de leche, mucho queso, calcio... pero algunas amigas van a herbolarios y me lo recomendaron. Cuesta, sí, pero quiero cuidarme», asegura.

El director general de Herbolario Navarro, José Navarro, explica que los productos más demandados son los vinculados con «la alimentación ecológica y los complementos alimenticios», así como «la nutrición deportiva y la cosmética natural».

Los complementos alimenticios para el sistema inmune, la microbiota o la energía siguen siendo muy relevantes, «aunque también depende de la estación o temporada del año en la que nos encontremos», añaden desde esta cadena con más de 250 años de historia.

