El periodista Isidoro Nicieza recibirá la Medalla de Asturias 2026

Una «figura destacada del periodismo de los últimos años, que persiguió siempre una información de calidad y con sensibilidad territorial» y que se distinguió por su empeño en «adecuar y conciliar el periodismo impreso con nuevos formatos digitales». Así loaba ayer el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la figura del periodista Isidoro Nicieza, al hacer público que el que fuera director general de Prensa Ibérica en el Noroeste recibirá la Medalla de esta comunidad en 2026.

Isidoro Nicieza ejerció como director general de Faro de Vigo desde 2008, cargo que compatibilizaría hasta 2016 con el de director general de todos los diarios del grupo Prensa Ibérica en el Noroeste. Nicieza cerró su brillante etapa profesional como director general de Contenidos del grupo editorial, del que forman parte LA OPINIÓN A CORUÑA, Faro de Vigo y El Correo Gallego.