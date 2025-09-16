El periodista Isidoro Nicieza recibirá la Medalla de Asturias 2026
Una «figura destacada del periodismo de los últimos años, que persiguió siempre una información de calidad y con sensibilidad territorial» y que se distinguió por su empeño en «adecuar y conciliar el periodismo impreso con nuevos formatos digitales». Así loaba ayer el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, la figura del periodista Isidoro Nicieza, al hacer público que el que fuera director general de Prensa Ibérica en el Noroeste recibirá la Medalla de esta comunidad en 2026.
Isidoro Nicieza ejerció como director general de Faro de Vigo desde 2008, cargo que compatibilizaría hasta 2016 con el de director general de todos los diarios del grupo Prensa Ibérica en el Noroeste. Nicieza cerró su brillante etapa profesional como director general de Contenidos del grupo editorial, del que forman parte LA OPINIÓN A CORUÑA, Faro de Vigo y El Correo Gallego.
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- Así es el 'multirrestaurante oculto' de A Coruña: seis cocinas diferentes para ponerte las botas