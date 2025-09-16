Pinchazo especulativo en el mundo del arte

Muchos lo veían venir y muchos se taparon los ojos y los oídos ante las advertencias. Lo que hace cinco años era un bum en las subastas de arte ahora mismo ha caído a creación denostada. Hablamos del arte digital en NFT (tokens no fungibles). La prestigiosa casa de subastas Christie’s anunciaba días atrás que cerraba su división de digital art. No significa que se desprenda de estas obras contemporáneas sino que ya no tendrá un departamento especializado.

En el mundo del arte gallego la decisión no sorprende y se explica el cambio de rumbo debido al colapso del mercado de NFT. Las millonadas que se pagaron por determinadas piezas —como The first 5,000 days de Beeple, por 69 millones de dólares, la obra digital más cara de la historia hasta el momento— parecen haber quedado en souvenir histórico. «Es un giro razonable que ya empezaron a dar hace un par de años y que ahora oficializan. Christie’s es una empresa y como todas las firmas se mueve por rentabilidad económica. Abandonan el sector porque el sector ya no existe. La manera en la que comenzó era absurda. Yo ya dije años atrás que el mercado de las NFT era una burbuja», reflexiona el galerista de ArtBy´s Camilo Chas. Antes de proseguir, un inciso. NFT son las siglas de Non Fungible Token y hacen referencia a una tecnología que hace al elemento que representa único e irrepetible. Se emplea por ejemplo en las criptomonedas y supone un activo digital. Es decir el NFT nos asegura que esa obra digital tiene un dueño, lo que se consigue a través de la tecnología blockchain.

Chas opina que «dentro de diez años, cuando se vea el comienzo de los NFT, consideraremos una atrocidad que por una carita de un mono en formato digital pagasen 12 millones de dólares». Subraya que la tecnología blockchain en arte es una herramienta «estupenda para ofrecer una trazabilidad de la obra». Esto implica que si la pieza se vende posteriormente el «artista puede cobrar derechos de autor porque la comisión está creada en el contrato de la creación del NFT». Ante la pregunta de si el mercado del arte con NFT late solo por el finiquito o si espera una resurrección, la artista gallega Marta Verde señala que «quizás hubo una burbuja de especulación alrededor de todo esto y en algún momento algo tenía que pasar». «El mercado del arte es muy volátil. El NFT es algo virtual. Hay bastante confusión con este tema porque este no deja de ser un sistema para trazar la trazabilidad de una obra de arte. Sin embargo la gente piensa que el NFT es cualquier dibujito», añade.

Verde considera que el mercado del arte digital es menor y un «gran desconocido para el gran público o para el público que históricamente colecciona arte y que está acostumbrado a otro coleccionismo».

Respecto al colapso del mercado artístico de los NFT también se expresa el creador gallego A.L. Crego, que acaba de inaugurar exposición en la ciudad italiana de Pisa con tres de sus piezas de arte digital. Este recuerda que desde hace años venía vaticinando esta ruptura. La pandemia arrancó «una burbuja criminal» porque «aparecieron artistas que vendían obras por millones de euros». «Desde dentro a mí ya me olía mal. Yo veía que la gente compraba arte por el valor del token, no por el valor de la obra. Hubo gente que vio en esto una manera de especular», explica, y reconoce que «muchos artistas que vendían por millones hoy no venden por 100 euros; algunos desaparecieron».