El arquitecto británico David Chipperfield ingresa en la RAGC
La Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) celebra hoy el acto de ingreso del arquitecto británico David Chipperfield como académico correspondiente de la Sección de Ciencias Técnicas de la institución. El acto se celebrará esta tarde (18.30 horas) en el Pazo de San Roque de Santiago de Compostela, informó la RAGC en un comunicado. El arquitecto pronunciará su discurso titulado Common Ground. El encargado de pronunciar la laudatio será el académico Pedro Merino, catedrático emérito de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidade de Vigo.
Chipperfield (Londres, 1953) cuenta con varios reconocimientos, como el premio Royal Institute for British Arquitects, con el que ha sido galardonado en varias ocasiones, así como la Medalla de Oro Heinrich Tessenow. También ha recibido el Wolf Foundation Prize in Arts y fue galardonado con el Premio Pritzker de arquitectura en 2023, entre otros reconocimientos.
El arquitecto está «muy comprometido con Galicia», destaca la RAGC, pues impulsó la fundación RIA, centrada en la planificación territorial estratégica que conecta los desafíos globales de sostenibilidad con el contexto local. Además, abrió un estudio de arquitectura en Santiago.
