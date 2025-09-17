La asistencia al IX Foro de Educación de FARO contará como formación oficial homologada

Los días 26 y 27 de septiembre, el Auditorio Mar de Vigo acogerá la novena edición del Foro de Educación, un espacio transversal promovido desde FARO en el que se abordan cuestiones que afectan tanto a las familias como al profesorado, a través de diversos talleres práctico-teóricos y ponencias de expertos de renombre. Como novedad, la asistencia al evento se reconocerá este año como formación homologada por la Consellería de Educación, un gran beneficio para profesores y estudiantes de oposiciones a enseñanza, ya que figurará en sus méritos de cara a la obtención de plazas, traslados y otras promociones.

Todas las personas interesadas en participar pueden adquirir ya sus entradas (disponibles aquí). Los talleres y las conferencias de esta edición destacan por su variedad: salud mental de niños y adolescentes, la educación afectivo-sexual, la cultura juvenil, la filosofía como herramienta para construir criterio o la propia arquitectura escolar como escenario pedagógico son solo algunos de los temas que se tratarán durante esos días.

Así, la asistencia (tanto a las ponencias como a las sesiones práctico-teóricas) equivaldrá a un total de 12 horas de formación homologada por la Xunta de Galicia. Esto supone un gran beneficio para profesores y opositores, pues, a efectos prácticos, será una actividad que puntúe en procesos convocados por la Consellería -como las oposiciones o los traslados- y figurará en sus currículums sin fecha de caducidad.

Gracias a esta homologación, participar en el Foro de Educación también podrá servir como comprobante oficial de los conocimientos adquiridos en las áreas a las que decidan acudir los asistentes y, por tanto, les abre las puertas a un mayor abanico de oportunidades profesionales relacionadas con el organismo público.

Un panel de altos conferenciantes

Público de la edición VIII del Foro de Educación en el Auditorio Mar de Vigo. / ALBA VILLAR

El primer foco lo pondrá Miguel Ángel Tobías, que propone imaginar nuestra vida como un guion que se escribe a diario. Sus páginas no se pueden arrancar ni dejar en blanco: cada noche, una queda escrita. La pregunta, dice, es si queremos ser autores o meros espectadores. En un tiempo en que los jóvenes buscan modelos y los adultos a menudo se sienten desbordados, su invitación es clara: educar también significa aprender a sostener la pluma de ese libro invisible.

De ahí, el viaje continúa hacia la salud mental, el gran tema del siglo XXI. La psiquiatra María Velasco lo resume con crudeza: cuidamos el corazón, la piel, la alimentación, pero nos olvidamos del cerebro y de las emociones. Su ponencia propone un cambio de mirada: pensar la mente como terreno de prevención, no solo de cura. Y, sobre todo, entender que lo que les pasa a niños y adolescentes no es un problema privado, sino una responsabilidad compartida de la comunidad educativa y de las familias.

La psicóloga y sexóloga Vanessa Rodríguez Pousada encenderá después un semáforo rojo en torno a la adolescencia. Hablará de violencia sexual, pero no desde el alarmismo fácil: lo hará desde una mirada amplia a los discursos que atraviesan a la juventud. Lo que ven en las pantallas, lo que escuchan en la música, lo que aprenden en sus relaciones. El reto, dirá, es acompañarles sin moralismos ni silencios.

En esa misma banda sonora generacional se mueve el docente y crítico cultural Oriol Rosell, que desarmará prejuicios con una pregunta provocadora: «¿Por qué no te gusta el reguetón (y a tus hijos, sí)?». Su tesis es que esta música funciona como espejo de una época, con sus deseos y angustias, igual que lo hicieron el rock en los sesenta o el punk en los ochenta. La diferencia es que, ahora, ese espejo incomoda más porque refleja un mundo acelerado, sexualizado y globalizado.

Toni Solano llevará la metáfora a las aulas. ¿Son lugares de aprendizaje o jaulas invisibles? Profesor en un centro de especial dificultad, pondrá voz a las contradicciones de un sistema que exige inclusión y calidad sin dar recursos suficientes. Y para cerrar, el filósofo José Carlos Ruiz devolverá la reflexión a la raíz: en un mundo líquido y disperso, la educación debe enseñar a pensar, a detenerse, a levantar un criterio propio. En definitiva, a construir una personalidad sólida que no se deje arrastrar por la inmediatez.

Talleres prácticos

Imagen de un taller en una edición anterior del Foro de Educación. / Ricardo Grobas

Si las conferencias invitan a pensar, los talleres están diseñados para mancharse las manos. El precio de cada taller es simbólico,un euro. Y aquí la pluralidad es aún mayor: de la inclusión del alumnado autista en el aula ordinaria (Miguel Lois) a la creación de espacios escolares que también educan (Estela Darriba), pasando por la literatura infantil y juvenil como puerta de entrada al conocimiento (Miguel A. Alonso Diz).

El juego, a menudo relegado al recreo, aparece en este foro como herramienta pedagógica central. Xabier Rey mostrará cómo el rol puede tejer proyectos transversales que conectan asignaturas, mientras que Julia Teniente pondrá sobre la mesa qué significa educar en la infancia sin filtros, en un mundo donde parece que todo vale.

La tecnología también tendrá su momento de prueba y error. Javier García y Manel Rives proponen un taller para pasar de la teoría al destornillador: cómo introducir la tecnología en la infancia con seguridad y sentido. Y la propia Rodríguez Pousada ofrecerá, solo en la sesión del viernes, un espacio para hablar de sexualidad en familia con naturalidad y sin tabúes.

El foro también se abre a la resolución de problemas con la propuesta de Marta Pérez Rodríguez, y a la convivencia en sentido amplio: AGAMPI ofrecerá estrategias de autorregulación emocional y conductual útiles tanto para alumnado con NEE y NEAE como para quienes no las tienen diagnosticadas; Juan de Vicente trabajará la convivencia restaurativa en los centros educativos; y Rosa Mª Soñora y Fátima Mª García presentarán el programa «Mejor en la escuela».

Nueve ediciones

Con el apoyo del Concello de Vigo, la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia, la Universidade de Vigo y el patrocinio de Vegalsa-Eroski y FCC, el Foro de Educación cumple nueve ediciones sin perder su esencia: ser un lugar donde se cruzan las preocupaciones de docentes y familias, las preguntas de los adolescentes y las respuestas de expertos.

El resultado es un mosaico en el que conviven filosofía y música urbana, ciencia y experiencia, teoría y práctica. Una cita que recuerda que educar no es solo tarea de la escuela ni responsabilidad exclusiva de las familias: es un viaje compartido, en el que cada página del guion importa, cada canción tiene algo que decir y cada aula que se abre acerca un poco más a la libertad de aprender.