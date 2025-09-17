El coruñés Diego González Rivas, tras hacerse viral su respuesta sobre la sanidad pública y a quién votó: "no se puede opinar"

El cirujano coruñés Diego González Rivas, quien ha cogido relevancia en el mundo mediático por sus innovadoras técnicas en la cirugía torácica, ha publicado en X una defensa tras haber recibido numerosas respuestas a unas palabras que dijo en una entrevista concedida al pódcast ac2ality, donde reconoció a quién votó en las últimas elecciones.

En la entrevista, el médico habló de la Sanidad Pública, de la que dijo que "no funciona como debería" por los abusos aunque el modelo "es ideal". "La gente va a urgencias por cualquier tontería", indicó. Aun así, señaló que el modelo "no funciona como debería porque se abusa de él". "Creo que en España los médicos no están tan bien pagados como deberían y por eso la gente no está motivada".

En el mismo pódcast, indicó que en las últimas elecciones generales votó a Alberto Núñez Feijóo "porque es paisano mío". González Rivas dijo no ser una "persona política", de hecho dijo no sentirse "ni de derechas ni de izquierdas", puesto que si un gobierno de izquierdas realiza una "buena" gestión estará satisfecho. Sin embargo, fue tajante al asentir que "España necesita un cambio".

Tras la polémica generada por sus palabras, el médico ha salido al paso en su cuenta de X al indicar que "vivimos en un país en el que no se puede opinar". "Me llama la atención lo poco respetuosa que son algunas personas cuando muestras una opinión diferente a la suya, aun siendo respetuoso y sin criticar a nadie".