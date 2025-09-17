La vuelta al cole con Entreculturas

La vuelta al cole en España es un hecho, pero «para muchos jóvenes es un sueño». La delegación coruñesa de la ONG Entreculturas presenta, como cada año, una campaña de vuelta al cole: «No podemos retroceder, la educación es el futuro». Este proyecto «busca sensibilizar sobre el derecho universal a la educación». La organización denuncia que 272 millones de niños y niñas en el mundo no han podido acudir a clase este año. Solo en Honduras, más de un millón de menores se ha quedado sin plaza escolar en su país natal.

Lidia López, coordinadora de Fe y Alegría en Honduras, explica de visita en A Coruña que el país sufre altos índices de violencia, migración y pobreza, lo que agrava la exclusión educativa. «En contextos tan vulnerables, la educación transforma vidas y entornos», subrayó en el acto de la asociación. Fe y Alegría acompaña a 20 centros educativos públicos con refuerzo en lectura, matemáticas y apoyo psicoemocional para menores que han sufrido, y gestiona tres centros técnicos propios que ofrecen formación profesional a 430 jóvenes. Estos programas combinan capacitación en oficios con habilidades socioemocionales, desde la gestión del estrés hasta la preparación para entrevistas de trabajo. «Es necesario que la gente conozca la situación real que vivimos en Honduras», señala la coordinadora.

El testimonio de Heyda, exalumna de uno de esos centros hondureños y que ha viajado a A Coruña, es fundamental para el programa. La joven relata cómo pudo convertirse en estilista y abrir su propio negocio mientras criaba a su hija. «La educación me permitió sacar adelante a mi niña y construir un futuro», afirmó. Su historia ilustra la importancia de no abandonar los estudios pese a embarazos tempranos o dificultades económicas, una realidad que muchas jóvenes afrontan a diario. Es por ello que en honduras se encarga de contar su historia de superación «para todas aquellas madres solteras que no saben que pueden optar a un futuro mejor».

Entreculturas recuerda que la ciudadanía puede colaborar como socia, con donaciones puntuales o a través de empresas que apoyen proyectos de cooperación. Las dos hondureñas se han acercado este martes al colegio Santa María del Mar para concienciar de la situación del país de América Central. El símbolo de la «silla roja» es el logo que sirve de recordatorio de los millones de asientos vacíos en aulas de todo el mundo. «Necesitamos sumar esfuerzos para que ningún niño se quede sin su lugar en clase», concluyó Lidia López.