La escritora Rita Doallo gana el Premio Simbad de Literatura Infantil
La escritora ourensana Rita Doallo ha ganado, con su libro Astralistoria, la IV edición del Premio Simbad de Literatura Infantil para el Recuerdo y el Alzhéimer, impulsado por la asociación Agadea Alzhéimer y la Xunta, informó ayer el jurado del galardón.
El premio fue concedido a Doallo (Ourense, 1987) por el «buen manejo de la lengua, una descripción pulcra y emotiva, una prosa muy rítmica y un relato bien estructurado que dosifica la narración y apela a lo simbólico estableciendo diálogos metaliterarios con la mejor tradición de la literatura infantil», según el fallo del jurado.
Tras la entrega del premio, ayer en Santiago, la autora explicó que el libro trata de unos niños que tienen que ir a pasar el verano a un pueblo muy aburrido donde vivía su abuela. Allí descubren una casa que tiene una máquina medio estropeada a la que si le metes un objeto reproduce una película mágica de compañía. Esa máquina pertenece a una señora mayor, que está en una situación de soledad no deseada, y la usa para sentirse acompañada. «La historia relata esas situaciones de cuando comienza el deterioro cognitivo y de cómo la presencia de gente a tu lado puede ayudar a que los días sean mejores», señaló Doallo.
El premio está dotado con 3.000 euros y la publicación de la obra.
