Fiscalía alerta de absoluciones por fallos en pulseras telemáticas de maltratadores
La Fiscalía General del Estado (FGE) alerta de absoluciones por fallos en las pulseras telemáticas de maltratadores, mientras el Ministerio de Igualdad ha defendido que «se solucionó». El ministerio fiscal advierte en su Memoria correspondiente al 2024 de «múltiples fallos» detectados con estos dispositivos telemáticos, así como con el prestador del servicio, según avanzó OkDiario.
El Ministerio de Igualdad tiene contratada la prestación del servicio del sistema de seguimiento con una empresa privada, encargada de realizar la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos. Estas tareas son desarrolladas por el Centro Cometa, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, admitió que se detectaron «algunas incidencias técnicas» cuando se produjo un cambio de contrato. «Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente», explicó, ayer, en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.
- Ni la vieira ni la almeja: el marisco más caro está en la provincia de A Coruña y es desconocido para el gran público
- Ni Combarro ni Allariz: este es el pueblo medieval que tienes que visitar en Galicia
- Este pueblo costero de A Coruña busca vecinos: ofrece trabajo y tiene alquileres desde 400€
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Generosidad máxima en Pasapalabra tras ganar el premio final: “Me voy de aquí más feliz si lo repartimos
- Fallece en A Coruña José María Castellano, el ejecutivo que ayudó a forjar el Inditex de Amancio Ortega
- Cuando Monelos vio abrir su primer negocio: «La gente decía que bajaba a A Coruña como si fuese otra ciudad»
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita