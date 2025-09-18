Óliver Laxe dá o paso cara os Óscar con 'Sirat'
O filme do coruñés é o primeiro dun director galego que optará a representar a España nos premios: «Debemos estar orgullosos de que o noso cinema sexa cada vez máis hexemónico»
mar mato
Nin a Romería de Carla Simón cunha oda de imaxes á ría de Vigo, nin a reflexión en alto sobre as dificultades da maternidade para unha muller xorda de Sorda. O filme que representará a España como candidato á mellor película internacional nos Óscar será Sirat, do director coruñés Óliver Laxe. É a primeira vez que un cineasta galego consigue este logro. O realizador sinalaba onte a A Galega que « temos que estar moi orgullosos de que o noso cinema galego sexa cada vez máis hexemónico e que teña cada vez máis presenza».
O encargado de anunciar a candidatura oficial de Sirat foi o cineasta Pablo Berger na Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Madrid. A película resultara elixida tras unha votación entre os académicos nas últimas dúas semanas despois de chegar a finalista canda Romería e Sorda.
Laxe aseguraba sentir «moita delicia e moito agradecemento por que os compañeiros da Academia confíen en nós. Estabamos competindo con dúas películas moi boas, dous filmes cataláns».
Respecto ao camiño que llequeda agora en diante ao trance no deserto de Sirat sexa unha das cinco películas finalistas a mellor filme estranxeiro, Laxe lembrou que xa comezaron a preparación do carreiro.
Ao mesmo tempo, recoñeceu que o camiño é arduo e difícil porque Sirat, segundo as súas verbas, é un «bicho estraño, único e que esperta moitísimo á cinefilia e á profesión» pero que ao mesmo tempo non é «unha película de consenso».
O director coruñés efectuou estas declaracións a A Galega en directo dende a capital cántabra onde participou onte nun coloquio no Centro Botín dentro da programación do Festival de Cine de Santander.
O que está claro é que Sirat vén de dar un paso de xigante na súa loita pola Óscar, pero queda moito traballo para o equipo de Laxe e da firma Neon, encargada da distribución do filme nos Estados Unidos.
Como primeiro paso días atrás participaron no Festival de Toronto, que xunto ao de New York é unha das portas de entrada dos filmes foráneos a Norteamérica. Alí, Óliver Laxe mantivo encontros coa prensa ao tempo que o público afrontaba as proxeccións do filme.
Segundo indicou o director coruñés, Neon ten deseñado acudir a moitos festivais en Estados Unidos así como a presentacións do filme ante os académicos para conseguir apoios.
De feito, Agustín Almodóvar, un dos produtores da película instaba onte a «mobilizar o voto». «Temos que sentir que a película é de todos», sinalaba.
Unha viaxe difícil a EEUU
De agora en diante a Sirat agárdalle un calendario con probas de lume. Na páxina web da Academia norteamericana sobre os Óscar, recollen que cada país ten ata o 1 de outubro de prazo para remitir a película candidata a Mellor Filme Internacional.
A principios de decembro, haberá unha votación dos académicos para determinar as 15 películas ou curtas finalistas a cada sección. Esa listaxe vana dar a coñecer o 16 de decembro.
Entre o 12 e o 16 de xaneiro, organizarán unha nova votación. Desta vez, sairán os filmes finalistas de cada categoría. O anuncio dos mesmos está previsto para o 22 de xaneiro. Sirat debe lograr unha das cinco prazas na modalidade de mellor filme estranxeiro.
Se Sirat o logra, despois volverían votar en febreiro para determinar as gañadoras do Óscar, o que se coñecerá na gala da edición número 98, o 15 de marzo.
O premio logrado en Cannes sen dúbida é unha grande baza, pero o filme do director coruñés deberá pugnar con outras grandes películas galardoadas no devandito festival e noutros de renome do mundo.
Sirat é un filme de Movistar Plus+, plataforma na que os subscritores poderán vela a partir deste venres 19 de setembro.
