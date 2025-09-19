«Emilia Pardo Bazán disfrutaba da súa sexualidade sen problemas»
Ela foi un referente capital literario na España do final do século XIX e o inicio do XX. Aínda así non logrou entrar na RAE. Dos seus sete nomes e catro apelidos, elixiu Emilia Pardo Bazán. El, Benito Pérez Galdós, si que logrou ingresar na RAE. Os dous mantiveron unha relación amorosa que a directora galega Paula Cons amosa en ‘Mi ilustrísimo amigo’. A película que se mostra no Festival de Cine de Madrid hoxe e no Ouff de Ourense este mes para chegar ás salas o 10 de outubro
Naceu a idea a raíz do libro Miquiño mío. Cartas a Galdós de Isabel Parreño e Juan Manuel Hernández?
A publicación das cartas tivo algo que ver; son un material valiosísimo pero realmente o filme xorde de Javier Pascual, alto directivo de Disney Plus, que traballaba no Ministerio del Tiempo e atopou o tema da relación de amor entre Emilia Pardo Bazán e Benito Pérez Galdós. Viron que daba para máis que para un capítulo, que podía ter unha película.
Que lle chamou a atención das cartas?
Máis ben a pregunta é que foi o que non me chamou a atención... Flipei con todo, coa linguxe que empregaba, o liberada que estaba, como reivindicaba a súa sexualidade nunha relación onde había tanto respecto e moitísima paixón. A relación de eles dous trascendía o intelectual e eu intentei que se vira iso na película.
Tiña claro que os protagonistas serían a galega Lucía Veiga e o canario Paco Déniz?
A ela si a tiña clara desde o principio. Esta película ten moito capital canario e a estes produtores apetecíalles que fora un actor canario. Paco Déniz ten un percorrido teatral tremendo. É o actor que máis veces representou esta obra co Centro Dramático Nacional. A química entre eles dous foi brutal dende o primeiro día de ensaio para a película.
A relación epistolar de Galdós e Bazán abrangueu dende 1883 a 1915. Céntrase a longametraxe nalgún ano ou en todos?
Ten tres partes. Vemos cando se coñecen [persoalmente] e notamos que hai unha relación epistolar previa de moito respecto. Outro momento é unha cea, un encontro deles moi importante na vida de Benito Pérez Galdós e o terceiro intre é o final.
Dela, dise que tiña un forte carácter; del, que era moi tímido.
Eran o día e a noite. Hai que ter coidado porque lemos que calquera muller con decisión propia ten carácter forte. Ela era un torrente, máis faladeira; el, máis tímido. El, sobre todo, tiña outra maneira de xestionar as súas emocións e iso é importante na película. El era moi avanzado na política, nalgún punto máis ca ela pero no tema da muller ela ía moi por diante. Isto era, en parte, pola clase á que pertencía. El foi un tipo interesantísmo que amou esta muller que era brillante; máis brilante ca el por momentos. Iso a el non lle importaba. Pero el foi vítima dunha época e pagouno por como se comportou.
Tras ver o tráiler, pregúntome se o filme recolle tamén a aventura dela con Lázaro Galdiano.
Esa relación aparece na película. Lázaro Galdiano é un personaxe mais. Pola súa parte, Benito Pérez Galdós tiña outra relación. El montou un escenario de dor por esa infidelidade pero el tiña outra relación e non pasaba nada. Intentamos fixarnos nesa decompensación para baixala ao nivel humano.
Que destacaría de Pardo Bazán como muller?
En moitos temas, ela é un exemplo para as mulleres de hoxe. Pode xurdir un debate moi interesante se facemos unha lectura dela dende este século XXI. Era unha muller que non tiña problema co físico; vivía a súa sexualidade dunha maneira comodísima, disfrutándoa sen ataduras. A súa relación con Benito tiña moitísima carnalidade, con insinuación eróticas continuas rozando o pornográfico. Ela pode ensinarnos moitas cousas. Esta é unha película que reivindica que os físicos non normativos que poden ser igual de sexis. O importante é estar cómoda na túa pel e vivir sexualidade sen problema.
«Os premios en Berlín, Montreal e Miami axúdannos nas vendas internacionais»
A verdade é que a relación de Pardo Bazán e Galdós é moi cinéfila.
Les as súas cartas e estás vendo unha historia de paixón total entre dous literatos que probablemente foron os mellores nese tramo entre o século XIX e o XX.
O filme foi premiado en diferentes festivais de Montreal, Miami e Berlín.
Os premios están a darnos moitas alegrías e axúdannos nas vendas internacionais. Estamos indo con ela a festivais ao longo do mundo e enténdenna. A película ten diferentes capas. Fóra, vén dúas persoas interesantísimas cunha historia de amor e as súas contradicións. Iso funciona e é bonito.
Cando chega aos cinemas?
En principio, o 10 de outubro. Antes estará no Festival de Madrid e no Ouff de Ourense.
