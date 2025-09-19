Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 19 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 18 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 8, 10, 26, 32 y 42 y las estrellas 9 y 12.
El código del Millón ha sido el TCF03642.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Preocupación entre los empresarios de Galicia por la llegada de Verifactu
- La red vecinal de A Coruña contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema, estamos pendientes»
- Hugo Rama: 'Siento envidia de Charlie Patiño
- El verano se despide a lo grande en A Coruña: cinco planes que hacer este fin de semana
- Un Coliseum entregado despide a un eterno Sabina
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- El Deportivo, en el laberinto del límite salarial
- Coliseum y Sabina se quieren en el primer asalto de su adiós