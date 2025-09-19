Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Demuestra tu memoria informativa sobre las últimas noticias.
Redacción
En los últimos días han ocurrido hechos que han marcado la actualidad. ¿Cuánto recuerdas de ellos? Participa en nuestro test de actualidad, pon a prueba tus conocimientos y comprueba si estás realmente al día.
- Preocupación entre los empresarios de Galicia por la llegada de Verifactu
- La red vecinal de A Coruña contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema, estamos pendientes»
- Hugo Rama: 'Siento envidia de Charlie Patiño
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- Cuando Monelos vio abrir su primer negocio: «La gente decía que bajaba a A Coruña como si fuese otra ciudad»
- Un 'disparo' en la red eléctrica causa apagones en varias zonas de A Coruña
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita
- Nueva empresa en el puerto de A Coruña: trámite ambiental para la planta para reciclar ceniza de centrales térmicas