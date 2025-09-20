Canarias prevé la mitad de migrantes que en 2024 por el control a Mauritania

La llegada de migrantes a las Islas está en descenso, aunque sigue siendo la cifra más elevada de España. Pero si las previsiones que maneja el Gobierno de Canarias se cumplen y no se produce un aumento de la presión migratoria en los meses de la mar en calma (septiembre, octubre y noviembre), al cierre del año unas 20.000 personas habrán llegado a Canarias por la ruta atlántica, la más mortífera del mundo. Esta cifra representa aproximadamente la mitad de los 46.843 migrantes que arribaron en 2024, lo que se atribuye en parte a un mayor control en las rutas migratorias desde Mauritania tras la inyección de fondos de Europa y España, unos 500 millones de euros.

Human Rights Watch

De hecho, Human Rights Watch (HRW) documenta entre 2020 y 2025 un patrón de detenciones arbitrarias, torturas, violaciones, extorsiones y expulsiones colectivas perpetradas por las fuerzas de seguridad mauritanas con apoyo financiero y logístico de la Unión Europea y el Estado español.

Las previsiones de este año son datos ‘cogidos con pinzas’, porque, según el presidente canario, Fernando Clavijo, es difícil conocer el número de migrantes que llegarán a las costas isleñas en estos tres meses de 2025. Las oenegés "van advirtiendo de cuáles son las cantidades aproximadas", sin embargo "hay muchos que no llegan", remarca. Pero la tendencia actual es a la baja, también por un mayor control de las fronteras de Marruecos, si bien es cierto que han llegado pateras del país vecino pero en menor número, indican desde el Gobierno regional.

Flujos migratorios a Baleares

Los flujos se están desviando desde la letal ruta canaria a la mediterránea, con Baleares en el punto de mira, y la tendencia se está invirtiendo. Los datos del Ministerio del Interior demuestran que en los primeros quince días de septiembre llegaron a Canarias 361 personas, frente a las 613 de Baleares, aunque en términos absolutos en lo que va de año arribaron al Archipiélago canario 12.487 migrantes frente a los 5.465 al balear.

Pero, aún con las abultadas llegadas a Canarias de embarcaciones se está produciendo una minoración, porque el año pasado en las mismas fechas alcanzaron las costas de las Islas 26.758 personas, un 53,3% más que este año. Por contra, a Baleares arribaron 3.197, esto es, 2.268 personas menos que en lo que va de 2025.

Por tanto, según las estimaciones, en los tres meses que restan para finalizar este año se espera que alcancen las costas isleñas unas 7.000 personas más, hasta situarse en torno a las 20.000, un número también muy elevado que requerirá, según Clavijo, que los servicios públicos, incluidos los sistemas de salud, educación y bienestar social, estén adecuadamente preparados para hacer frente a esta situación.

Violencia con los migrantes en Mauritania

Human Rights Watch expone que la violencia con los migrantes que quieren salir de las costas mauritanas en busca de una vida mejor no se limita a los centros de detención. También se extiende a las comunidades que conviven con la presión migratoria. La organización humanitaria advierte de que Bruselas y Madrid son "cómplices" de esos abusos al haber convertido al país africano en gendarme fronterizo sin garantizar una defensa mínimas de los derechos humanos.

Solo en el primer semestre de 2025, más de 28.000 personas fueron expulsadas forzosamente, una cifra que triplica la de 2019. El informe subraya que estas prácticas se han intensificado a medida que aumentaba la financiación europea, que en los últimos dos años se tradujo en patrulleras, vehículos, centros de internamiento y sistemas de vigilancia costeados por y la Comisión Europea.

Menores asilados

Para Clavijo si bien el Gobierno de España está poniendo el "acento sobre la bajada notable de llegada", "no es menos cierto que el año pasado llegaron 47.000 a las Islas y fueron todos los récords de toda" la serie histórica. Esto, añadió Clavijo, supone someter a mucha tensión a los servicios públicos, y que se ponga "tanto empeño", después de la modificada Ley de Extranjería y los autos del Tribunal Supremo, en instar al Gobierno de España a que "asuma su responsabilidad" con los menores asilados para poder atender con cierta dignidad a los que van a llegar.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, también muestra su preocupación porque "siguen llegando menores solos a las costas de Canarias" y recuerda que, aunque las salidas de Mauritania y Senegal han disminuido y están controladas, ha habido, "un pequeño repunte de las de Marruecos y de Gambia, lo cual preocupa".

Por su parte, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez (PP), sigue incidiendo en la necesidad de que se despliegue el Frontex de igual manera que se hace en otras costas europeas, donde asegura que "ejercen su función de control de fronteras".

Patera con cinco hombres

En este contexto, Salvamento Marítimo rescató este viernes a cinco hombres de origen magrebí que iban a bordo de una patera localizada a doce kilómetros al sur de Gran Canaria. La patera fue detectada por un radar del sistema de vigilancia costera SIVE cuando se aproximaba al faro de Maspalomas, informa Efe.

Sus ocupantes fueron rescatados por la Salvamar Macondo, que los trasladó acto seguido al puerto pesquero de Arguineguín, en Gran Canaria.