El cine español toma San Sebastián

Estas son las películas más destacadas de la competición, más un par de documental que rinden tributo a figuras de la música española: Antonio Flores y Leiva.

‘Maldita suerte’,

de Edward Berger. Tras hartarse de acumular nominaciones y premios con Sin novedad en el frente (2022) y Cónclave (2024), ahora Berger explora los estragos que la adicción al juego causa sobre sus víctimas a través del retrato de un ludópata ahogado por las deudas, un Colin Farrell con todo un catálogo de tics actorales.

‘los tigres’,

de Alberto Rodríguez. Un thriller submarino ambientado en el puerto de Huelva y centrado en dos hermanos buzos dedicados al sector petrolero —Antonio de la Torre y Bárbara Lennie— cuyas vidas dan un vuelco cuando entran en ellas tanto una enfermedad de las que pueden causar la muerte como con un alijo de cocaína escondido en un carguero.

‘anatomía de un instante’

, de Alberto Rodríguez. Adaptación del ensayo homónimo de Javier Cercas, esta miniserie de cuatro episodios recuerda el intento de golpe de estado que España sufrió el 23 de febrero de 1981.

‘Nuremberg’,

de James Vanderbilt. La segunda película de Vanderbilt recrea los juicios que, entre 1945 y 1946, se celebraron contra quien había sido mano derecha de Adolf Hitler, Hermann Göring, y otros comandantes nazis de alto rango. Encabezan el reparto dos ganadores del Oscar: Russell Crowe da vida al que fuera comandante en jefe de la Luftwaffe, y Rami Malek interpreta a un psiquiatra encargado de vigilar la salud mental de los encausados para asegurarse de que no se suiciden antes de ser juzgados.

Colin Farrell protagoniza ‘Maldita suerte’. | | LOC

‘Historias del buen valle’

, de José Luis Guerín. Regresa a la competición del festival donostiarra 14 años después de que, gracias a En construcción (2001), obtuviera allí el Premio Especial del Jurado e iniciara un recorrido que resultó estar plagado de otros galardones —Premio Nacional de Cinematografía y el Goya al Mejor Documental entre ellos—, elogios de la crítica y aplausos del público. Filmada a lo largo de tres años, la nueva película ofrece un retrato de Vallbona, barrio del extrarradio de Barcelona aislado por un río, vías férreas y autopistas y que preserva formas de vida erradicadas del centro de la ciudad.

‘Couture’

, de Alice Winocour. Angelina Jolie visitará este domingo el certamen para presentar el largometraje con el que parece confirmar su plena reincorporación al mundo de la interpretación: desde 2012 y hasta el estreno de María Callas (2024) apareció en pantalla solo en siete películas. En ella encarna a una cineasta que, tras ser contratada por una casa de moda francesa para rodar un cortometraje sobre una vampira que será proyectado en la Semana de la Moda de París, descubre que está aquejada de un cáncer de mama. La película está parcialmente inspirada en la experiencia personal de Jolie con la enfermedad.

Russell Crowe como Göring en ‘Nuremberg’.

‘Más palomas’,

de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi. Retrata a un hombre de 76 años abiertamente homosexual que se ve obligado a dejar su placentera vida en Canarias para reencontrarse en San Sebastián con su hija, a quien abandonó años atrás, y que una vez allí se verá empujado de nuevo dentro del armario.

‘Le cri des gardes’,

de Claire Denis. Aborda el enfrentamiento entre un capataz estadounidense (Matt Dillon) que intenta encubrir la muerte de un trabajador, y el hermano de la víctima, que permanece apostado al otro lado de una valla coronada con púas de alambre, exigiendo la entrega del cadáver.

‘Los domingos’,

de Alauda Ruiz de Azúa. Retrata a una familia de Bilbao que debe lidiar con la noticia de que su hija de 17 años quiere hacerse monja de clausura. A partir de esta premisa, la nueva película reflexiona sobre la presión que el proselitismo religioso ejerce sobre la vulnerable psicología infantil, la anomalía que supone la subvención a los colegios religiosos por parte de un Estado declaradamente laico y aconfesional y el estigma que el agnosticismo impone sobre quienes profesan la fe católica.

'Flores para antonio’

, de Isaki Lacuesta y Elena Molina. Recién cumplidos 30 años del fallecimiento de Antonio Flores, este documental recorre la vida y la obra del músico de la mano de su hija, la actriz Alba Flores, que investiga sobre quién fue su padre tanto preguntando a sus familiares y amigos como hurgando en vídeos caseros, fotos, dibujos, imágenes de archivo y letras de canciones. No es el único documental musical que verá la luz en el certamen donostiarra. También lo hará Hasta que me quede sin voz, en el que el madrileño Leiva repasa en primera persona su trayectoria. Estas dos películas no aspiran a la Concha de Oro.