«Las mujeres del cine español debemos pensar a lo grande»

«Es motivo de mucha felicidad, claro, pero también representa una gran responsabilidad», nos cuenta Esther García acerca del Premio Donostia que esta noche recibe en San Sebastián en honor a sus 50 años de carrera. «Porque, por primera vez en su historia, el galardón va a parar a una personalidad del cine que no es ni cineasta ni intérprete. Y los cambios siempre son objeto de escrutinio», añade la productora, que tendrá la oportunidad de colocar su nuevo trofeo al lado de sus seis premios Goya — por Acción mutante, Todo sobre mi madre, La vida secreta de las palabras, Volver, Relatos salvajes y Dolor y gloria— y el Premio Nacional de la Cinematografía de 2018.

A su juicio, el Donostia sirve también para reivindicar una profesión sobre la que, lamenta, se tiene una idea equivocada. «Incluso desde dentro de la industria tiende a pensarse que los productores somos meros gestores económicos. Sí, una parte muy importante de nuestro trabajo es gestionar fondos imprescindibles para hacer una película, pero la primera de nuestras obligaciones es creativa: nos encargamos de encontrar historias que merecen ser contadas y sueños que deben convertirse en realidad, y de acompañar a los directores y directoras lo mejor posible en cada una de las labores creativas».

Mayormente, García ha llevado a cabo esa labor desde los despachos de El Deseo. Entró en la compañía un año después de que la fundaran los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, a quienes había conocido durante el rodaje del corto Folle... folle... fólleme Tim (1978) y con quienes estrechó vínculos a lo largo de la complicada filmación de Matador (1986) en la que ejerció de ayudante de producción.