El silencio cómplice ante la dictadura

i los recuerdos de una infancia privilegiada durante una dictadura pueden ser materia literaria y tener sentido para muchos lectores en Chile, y Señales de nosotros (Altamarea, 2025) de Lina Meruane lo demuestra, no es menos cierto que el público español también va a saber entender este mismo libro, y quizá preguntarse por qué nuestros escritores no escribieron antes lo que nos entrega la autora chilena. Claro que la literatura española de la Transición nos inundó de memoria y miseria, pero no sobraron textos que como este indagan en la inocente placidez culpable de una clase social que no sólo fue cómplice del régimen del mal sino que lo reforzó y se benefició también de su caída.

Meruane no es una autora desconocida para nosotros, muchas de sus obras nos han llegado publicadas por grandes sellos editoriales, pero en esta ocasión este breve texto ha tardado casi dos años en alcanzarnos y lo ha hecho de la mano de Altamarea, una menuda pero exquisita casa editorial que de nuevo nos entrega otro de sus austeros libritos que suelen ser una garantía de lectura aprovechable. Y sí, Meruane nos lanza uno de esos libros que no puedes dejar de leer, y no necesita ni cien páginas para desplegar con un estilo magnético y delicado una inquietud absoluta sobre las certezas de toda una generación de chilenos. Señales de nosotros es un suma de viñetas impresionistas a caballo entre la crónica, el ensayo y la ficción memorialística, a través de una voz confesional que parece susurrar lo que no se atreve a decir en voz alta. Este ejercicio de extraña belleza pretende desmontar las mentiras de toda una clase social alimentada por la dictadura militar de Pinochet, que ha construido una fortaleza de privilegio aunque moralmente apenas viva en un castillo de naipes soldado con silencio y ceguera. «Nadie sabía nada. Nadie, cómo era posible. La violencia arreciaba en el país, no tan lejos de nuestro cerco de rejas y muros de ladrillo enhebrados de enredaderas, de nuestras luminosas salas de clase y la cancha de pasto resistente pero recortado con esmero, lejos pero no tan lejos de los patios donde trazamos a tiza los recuadros del luche, donde saltamos al elástico o volteamos estampitas a manotazos, donde chocamos bolones de ojos gatunos y bolitas de cristal hechas para atesorar, no para ver el presente. Pero nadie que conociéramos había sido despedido de su trabajo o allanado, nadie detenido, interrogado, torturado; nadie desaparecido, dinamitado, degollado a sangre fría, quemado a sangre caliente».

La credibilidad de la voz narradora, ganada por el hábil uso de anécdotas familiares y personales, sumado a un tono y ritmo encomiables, quizá sea el mayor triunfo de Señales de nosotros. «La insistencia en el orden era una de aquellas señales. Debíamos someternos al rigor del colegio que replicaba la férrea disciplina que la Junta Militar nos impuso. Debíamos estudiar más que nadie, obtener las mejores notas e impresionar a las familias más ricas que sacarían al país de la miseria y a nosotros de la dispareja clase media, en el proyecto de volver grande la nación», explica esa voz, alumna de un colegio inglés en los años setenta, un microcosmos protegido de las inclemencias de la dictadura que le sirve bien a Meruane para delimitar física y simbólicamente las barreras sociales.

Meruane no cae en el juicio fácil y grueso de sus iguales, pero tampoco da rodeos en torno a las zonas grises compartidas por tantos y tantos en su país. La brevedad directa y la urgencia calmada de estas pocas páginas refuerzan el considerable impacto de Señales de nosotros, un libro que merece ser descubierto en un país como el nuestro, en el que más libros como este siguen siendo necesarios.

Señales de nosotros

Lina Meruane

Editorial: Altamarea 80 páginas