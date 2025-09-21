«Me da rabia que digan: ‘pobrecita’. Soy una persona normal que hace su vida»

Noa Collazo Caulonga recuerda haber visto la luna, pero no la cara de sus padres. A su cabeza viene apenas algún fogonazo de cómo era su vida antes de perder la visión. Nació con una malformación cerebral y una operación complicada dañó su nervio óptico de manera irreversible. Tenía cuatro años. «Recuerdo ser consciente de mi ceguera desde muy pequeña. A veces me daba rabia, pero veía que tenía que adaptarme y aceptarlo», cuenta esta joven compostelana.

Hoy, con 15 años, lleva una vida normal o todo lo normal que puede ser la vida cuando se es ciego. Estudia 4º de ESO en el IES Antón Fraguas de Santiago, saca muy buenas notas, toca el piano desde pequeña, disfruta de la lectura y de la música—le gustan el escritor Eloy Moreno y la cantante Rozalén—y sueña con ser fisioterapeuta. Tiene un teléfono móvil que le permite estar «conectada con el mundo», aunque no redes sociales, que no le gustan mucho.

Como Noa, unos 300 niños y jóvenes ciegos o con discapacidad visual afrontan este mes el inicio de un nuevo curso escolar en Galicia —en toda España son 7.250—. El 99% de ellos estudia en un centro de enseñanza ordinario con el apoyo de los equipos de atención educativa de la ONCE. La mayoría, 152, en la provincia de A Coruña, seguida de Pontevedra, con 95; Ourense, con 38, y Lugo, con 25.

En esos equipos de atención educativa hay maestros de la ONCE y de la Consellería de Educación que acuden a los centros para prestar apoyo a los alumnos ciegos y para asesorar a sus docentes. En toda Galicia son 20. Uno de ellos es Alejandro Gorgal, que un día a la semana trabaja con Noa en su propio instituto para ayudarla a que pueda seguir el currículo ordinario en igualdad de oportunidades.

Para Noa y para todos estos alumnos, el braille es la herramienta imprescindible que les permite leer, escribir y aprender de forma autónoma. Como explica Alejandro Gorgal, todos los libros de texto están adaptados a este sistema de lectoescritura, creado hace 200 años. En el caso de Noa, la joven utiliza su ordenador y una línea braille para poder coger apuntes. También emplea distintas aplicaciones informáticas con audios que explican cómo son las imágenes que el resto de la clase sí puede ver y programas específicos para las formulaciones físicas o cuestiones matemáticas más complejas.

«No tiene ninguna adaptación y es de las mejores de su aula», destaca el maestro. Solo se le da un poco más de tiempo porque escribir en braille es más laborioso.

Al tiempo que apoya a estos niños y jóvenes ciegos o con discapacidad visual, la ONCE sigue trabajando para poner a disposición de estos estudiantes nuevas herramientas que les faciliten el aprendizaje al mismo ritmo que sus compañeros. La propia Noa, señala con orgullo Gorgal, colabora en una investigación que los equipos de la ONCE llevan a cabo con profesionales de la Universidade de Santiago (USC) para adaptar materiales de geometría a través de impresoras 3D.

Noa subraya que el apoyo que le prestan la ONCE y su maestro Alejandro es «muy importante». «Me proporciona el material que necesito y explica a mis profesores cómo trabajo». A veces, reconocen ambos, también le da un pequeño empujón para que se atreva con cosas que le cuestan más, como hacer mayores recorridos por el instituto o relacionarse con más personas.

«Me gusta mucho ver lo autónoma que es dentro de su centro», apunta Alejandro Gorgal, que destaca la «madurez» de la joven: «Tiene muy claros sus objetivos. Es muy luchadora».

«Somos personas»

Pese a las dificultades que supone convivir con la ceguera, Noa se siente una persona «como las demás» y no quiere que nadie le tenga lástima. «Me da rabia que la gente diga: ‘pobrecita’. Somos personas, voy al instituto, voy a judo, toco el piano, en la calle me sé desenvolver bien... Soy una persona normal que hace su vida, con algunas adaptaciones, pero que hace su vida», dice.

Para el maestro de Noa, todavía queda mucho por hacer para llegar a una inclusión real de las personas con algún tipo de discapacidad. «Hacen falta más recursos personales y materiales. Se van dando pequeños pasos, pero sin el respaldo necesario se quedarán en nada», concluye.

Suscríbete para seguir leyendo