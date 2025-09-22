Limp Bizkit dará en el Resurrection Fest Estrella Galicia 2026 su único concierto en España tras 14 años

Resurrection Fest Estrella Galicia ya ha confirmado que Limp Bizkit será uno de los cabezas de cartel de su próxima edición, en 2026. Tras más de una década sin actuar en España, la icónica banda estadounidense visitará por primera vez la localidad lucense de Viveiro el próximo verano, con una actuación histórica que supondrá su único concierto en territorio español en todo el año.

Los norteamericanos llegan, según los promotores del festival viveirense, en «el mejor momento de su carrera reciente, liderando grandes festivales internacionales y celebrando su legado como una de las bandas más influyentes del nu-metal» Adelantan que Limp Bizkit ofrecerá «un show sin precedentes» que promete convertirse en uno de los momentos más memorables de la historia del festival y de la escena musical del país.

El festival gallego celebrará su próxima edición los días 1, 2, 3 y 4 de julio de 2026, con una propuesta artística que se perfila como una de las más ambiciosas y espectaculares de su historia.

Resurrection Fest Estrella Galicia reafirma su compromiso con la cultura musical y continúa con su consolidación como uno de los festivales de rock y metal más importantes de Europa, con cientos de miles de asistentes en la localidad de Viveiro.

Cartel de Limp Bizkit en el Resurrection Fest Estrella Galicia 2026. / LOC

El festival contará, un año más, con el apoyo institucional de la Xunta de Galicia, dentro del programa Concertos do Xacobeo, así como con el respaldo de la Deputación de Lugo y el Concello de Viveiro.

Asimismo, Estrella Galicia continuará siendo el principal patrocinador privado del Resurrection Fest, como viene haciendo desde su primera edición en 2006.

Los impulsores del Resurrection Fest animan a los seguidores de esta cita a prestar atención a las redes sociales del festival «porque próximas noticias serán desveladas en las próximas horas».