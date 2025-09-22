San Simón, unha prisión de celuloide
A película ‘San Simón’ estréase en días no Festival de San Sebastián. Un dos personaxes interprétao o actor redondelán, afincado en O Porriño, Tatán Rodríguez Cunha. O filme lévanos ao campo de concentración da ría de Vigo no franquismo, onde cumpriu pena o avó de Tatán, por intelectual
Mar Mato
A película San Simón aínda non se estreou pero xa está a remover por dentro. O filme que conta a historia do campo de concentración franquista na ría de Vigo chegará ás salas a principios de outubro. Como curiosidade, varios dos seus actores e do equipo técnico comentaron ou mesmo descubriron ao longo da rodaxe que algún antergo seu cumprira pena na illa. Un deles é Tatán Rodríguez Cunha da compañía Tanxarina de monicreques. El dá vida a Alberte. Durante a gravación tivo presente o seu avó encarcerado na ínsula redondelá.
«O meu personaxe —sinala Tatán— é un preso que se vai volvendo tolo na illa polas condicións nas que vive. Añora a súa casa e o seu pasado. Pouco a pouco vai perdendo a cordura ao longo da película. Como o meu avó Alberto Marín Alcalde estivera en San Simón represaliado tamén por intelectual republicano, eu pedínlle ao director facerlle unha homenaxe. Nos ensaios, chegamos á conclusión de que se podía chamar Alberto como el. Foi moi bonito para min homenaxear o meu pasado».
En canto á preparación do personaxe, a pesar da súa longa experiencia —entre os premios logrados conta co Premio de Honor de Galicreques e o de Honra da MIT de Ribadavia—, recoñece que foi «un reto».
Xunto ao director e o guionista prepararon o papel mesmo con ensaios na casa de Tatán para construír mellor o personaxe. En canto a un medo a rachar emocionalmente na interpretación, Tatán responde que non o tivo pero si sentiu satisfacción persoal. «Para min, foi moi emotivo. Dáte conta de que falamos, no meu caso, dunha familia de desprazados. O meu avó Alberto era compañeiro da miña avoa Antonia e estaban en Madrid. A el desprazárono forzasamente a San Simón e a miña avoa veu a Redondela para acompañalo», expón.
O intérprete reflexiona sobre o que supuxo para el este proxecto: «Estabamos todos moi motivados porque era unha película que ía falar dos nosos antergos, do que padeceron aí na illa. Estivemos nas boas mans do director Miguel Ángel Delgado que estivo documentándose durante catro anos apoiado por O Faiado da Memoria de Vilagarcía e moita xente de Redondela. Curiosamente, é chulo porque estivemos xuntos actuando Miguel Bolines, Andrés Giráldez máis eu. Era a primeira vez que os tres de Tanxarina estabamos nunha mesma película».
A historia familiar de Tatán (que non é a que mostra o seu personaxe en San Simón) pode servir de espello á de milleiros de persoas que tralo golpe de estado do 1936 tiveron que dicir adeus a unha vida anterior, a moitos soños ou mesmo a respirar.
O avó de Tatán nacera en Belorado (Burgos) no 1887. Sendo moi neno comezou a vivir a Madrid onde chegou a ser xornalista e crítico teatral.
Na Biblioteca Virtual de Defensa, atopamos o expediente de Justicia Militar número 48757 sobre o seu avó, Alberto Marín Alcalde e un documento do 1939 datado no que sinalan que ten 50 anos de idade, que é xornalista e solteiro e que con anterioridade ao 18 de xullo do 1936 «desempeñaba o cargo de redactor xefe do xornal Ahora» ao tempo que escribía tamén en Política, órgano oficioso da esquerda republicana. Sinala o documento que se atopa no cárcere de Porlier (en Madrid).
O 27 de xaneiro de 1940, unha providencia dun xuíz dá conta de que o condenan á pena de morte polas actividades xornalísticas. Esta, porén, foille conmutada por unha longa pena de prisión.
«Anos despois e grazas ás amizades que tiña en Madrid enviaron unha carta asinada por Manuel Machado pedindo a súa liberación porque non tiña delitos de sangue. El acabou pasando de San Simón ao cárcere de Vigo e despois regresou a Madrid», relata Tatán.
Xa libre, o avó decidiu retornar a Madrid mentres que a súa avoa Antonia Rodríguez Salinas, que era mestra republicana, quedou en Redondela onde daba clases a onde regresou o pai de Tatán, Santiago Rodríguez Salinas. Este, á súa vez, sobrevivira aos campos de concentración en Francia e Burgos e participara obrigado no servizo militar español.
Por todo isto, Tatán considera que o filme San Simón é «unha necesidade: «Cando decidiron que a illa fose a illa do capitán Nemo creo que houbo unha equivocación. Terían que render homenaxe polo que acababa de pasar, por respecto ao pasado máis recente no que foi un campo de concentración franquista no que morreu e padeceu moita xente».
Suscríbete para seguir leyendo
- Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: 'Aquí nunca falta una tapa en la mesa
- Fallece una mujer de 31 años en un accidente en Pastoriza
- Una hora en el reino de Mulattieri
- Germán Lux, espectador de lujo en Riazor ante el Huesca
- Las notas individuales del Dépor ante el Huesca: Mella brilla en el uno por uno
- Suspendida la actividad nocturna de una academia de baile en Arteixo por el ruido
- Seis detenidos tras desarticular una organización, con base en Arteixo, dedicada a la distribución de cocaína
- 4-0 | El Dépor se recrea y Riazor sueña en grande