Casi 75.000 personas autistas viven en entornos rurales

En España, alrededor de 74.700 personas autistas residen en entornos rurales. Todavía persisten barreras significativas en el diagnóstico, la atención especializada y los recursos de apoyo. Acercar esos apoyos a quienes viven en pequeñas poblaciones es el principal objetivo del proyecto +RuralTEA, liderado por Autismo España y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y Fundación Mapfre. En la sede de la entidad en Madrid se ha presentado este lunes el balance de la primera y exitosa edición de este proyecto, en el que han participado 10 entidades miembros de la Confederación.

La primera conclusión: la necesidad de mejorar el acceso a servicios de salud y apoyo social a las personas autistas que viven en zonas rurales, donde el acceso a estos recursos es más limitado. «Muchas personas con autismo que viven en el ámbito no están recibiendo los apoyos que necesitan», ha señalado María Dolores Moya, directora de Fondos Sociales de Fundación Mapfre, para quien el proyecto +RuralTEA «es una apuesta decidida por la justicia social».

Promover la autonomía

Con la participación de 350 personas en más de 130 municipios rurales, +RuralTEA ha buscado promover la autonomía, la inclusión social y el empoderamiento de las personas con autismo y sus familias. De todas ellas las personas beneficiarias del proyecto, de niños a adultos, un 74% presenta un grado de discapacidad reconocido de entre el 33 y el 64%.

Vivir en una zona rural ofrece entornos naturales privilegiados, pero también conlleva importantes desafíos en el acceso a los servicios básicos, se ha remarcado en el encuentro. El proyecto busca hacer frente a esta realidad promoviendo la equidad territorial y la accesibilidad a los apoyos sociosanitarios, especialmente cuando se requieren desplazamientos constantes, recursos específicos y acompañamiento continuado para los pacientes.