Elisa Fernández, Premio Nacional de Poesía Joven ‘Miguel Hernández’

El Ministerio de Cultura anunció ayer la concesión a Elisa Fernández Guzmán (Huelva, 2000) del Premio Nacional de Poesía Joven ‘Miguel Hernández’ por su obra Después del pop, su primer poemario publicado y que el jurado valoró como digno de este reconocimiento por «transmitir verdad con la fuerza de una sencillez aparente que seduce, atrapa y hace temblar».

Asimismo, desde el jurado se destacó que Después del pop tiene una magnífica construcción de escenas, lugares y atmósferas que aúna una profunda sensibilidad lírica con la capacidad de nombrar, de forma honesta, la experiencia afectiva de la adolescencia, del primer amor y del paso del tiempo». Por otra parte, los integrantes del jurado también señalaron que en este primer poemario la autora «utiliza la temática amorosa para hablar del propio hecho de la creación poética, arriesgando con un estilo directo en el que no falta la ironía y el drama. Con un lenguaje cotidiano, sin caer en lo banal ni renunciar a la musicalidad, Elisa Fernández lee el mundo en clave de amor y consigue la expresión poética de la ternura».

Guzmán se suma así a una lista de galardonados en la que se también se encuentran los poetas gallegos Gonzalo Hermo, Alba Cid e Ismael Ramos.