Trump relaciona el uso de paracetamol con el autismo contra la evidencia científica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente anoche lo que el domingo había calificado como «uno de los hallazgos médicos más importantes en la historia del país», y que no es otra cosa que el supuesto vínculo del uso de paracetamol con el autismo, algo que contradice la evidencia científica y décadas de estudios. «¡No lo tomen!», exhortó Trump a las embarazadas. En su lugar, Trump y su secretario de Salud, Robert F Kennedy Jr, conocido abogado antivacunas, proponen otro medicamento, la leucovorina, como posible tratamiento para el autismo. Se trata de un medicamento utilizado habitualmente en el tratamiento del cáncer para contrarrestar los efectos secundarios nocivos de otros fármacos.

Trump compareció en la Casa Blanca con RFK Jr y dijo que la incidencia de autismo en EE.UU. ha pasado de 1 entre 20.000 a 1 entre 31 en este siglo, y lo atribuyó al paracetamol. Dijo también que en la comunidad religiosa amish no hay casos de autismo, lo cual es una falsa creencia popular rebatida por estudios. Además, cargó contra los «80 tipos diferentes de vacunas» y la práctica de administrarlas de forma conjunta.

RFK Jr señaló, por su parte, que su departamento investiga la posible influencia de la vacunación en la incidencia de autismo.

La medida de desaconsejar el paracetamol durante el embarazo se dirige al Tylenol, el medicamento más vendido en EE.UU. El pasado año se vendió Tylenol por valor de mil millones de euros en ese país. Su principio activo es el acetaminofén, un analgésico y antifebril que fuera de Norteamérica se conoce como paracetamol.

La postura de Trump suscitó una oleada de respuestas de científicos de todo el mundo. Todos recuerdan que por el momento no hay evidencia científica clara que respalde este tipo de afirmaciones. Según explica Angélica Ronald, de Psicología y Genética en la Universidad de Surrey (Reino Unido), «tenemos décadas de investigación sólida de distintos países que muestran que el paracetamol no causa autismo». En este sentido, la especialista afirma que hay incluso estudios con gemelos fraternos que demuestran que si uno tiene autismo, el otro normalmente no. «Si el paracetamol fuera la causa, ambos deberían verse afectados», argumenta la experta en declaraciones al Science Media Centre.

Un estudio publicado en 2024, y que analizó datos de 2,5 millones de hermanos nacidos en Suecia entre 1995 y 2019, no encontró un mayor riesgo de autismo cuando sus madres tomaron paracetamol durante el embarazo.

«El paracetamol se ha estudiado durante décadas y es uno de los analgésicos más seguros para el embarazo», afirma Linden J. Stocker, especialista en medicina maternofetal en Southampton, Inglaterra, quien tacha de «poco fiables» los «pocos estudios» que relacionan el consumo de este fármaco con problemas en la conducta de los niños. «Decirle a las embarazadas que no es seguro genera ansiedad innecesaria y puede privarlas de un medicamento efectivo para el dolor, algo que es realmente importante durante el embarazo», recalca este especialista británico.

Según recuerda el profesor Dimitrios Siassakos, del University College de Londres, el autismo es una enfermedad del neurodesarrollo que, tal y como demuestran cientos de estudios, surge de múltiples factores como es el caso de la genética, complicaciones al nacer y otros elementos. «Cualquier asociación marginal con el consumo de paracetamol desaparece al considerar factores familiares», esgrime este científico, quien también concuerda en que «alimentar esta polémica puede hacer que las familias eviten uno de los medicamentos más seguros durante el embarazo cuando realmente lo necesitan».

Los expertos también se muestran escépticos sobre la propuesta de tratar el autismo con leucovorina, una modalidad de ácido fólico usada frente a ciertos tipos de cáncer colorrectal y anemia. Los científicos recuerdan que los estudios realizados hasta la fecha no son concluyentes y que, por lo tanto, nada indica que puedan ser útiles frente al autismo.

Mónica García recuerda que ese supuesto vínculo no tiene «ningún aval científico»

La ministra de Sanidad, Mónica García, recordó ayer que «no hay ningún aval científico» que certifique que existe una relación causal entre el uso del paracetamol en el embarazo y el desarrollo de autismo en el bebé, tal y como anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante su intervención en el programa Directo al Grano de TVE, García señaló que, del mismo modo, no hay ninguna evidencia que vincule este trastorno con el uso de vacunas. «No hay ninguna evidencia al respecto y mucho menos con el paracetamol. Esto pone en alerta a las mujeres embarazadas que tienen dentro de su arsenal terapéutico para tratar el dolor el paracetamol, como uno de los fármacos más seguros», ha añadido la ministra. En su opinión, el presidente de EE.UU. «ejerce la pseudopolítica, ejerciendo la pseudociencia», y, en lo que respecta a este anuncio, señala que «es grave y es irresponsable», además de «muy poco consciente de la repercusión que tiene en las personas y en su salud». «La comunidad científica yo creo que esta aterrada», afirmó García, quien recordó que Trump suele hacer afirmaciones no avaladas por la ciencia, como durante la pandemia cuando defendía las inyecciones de lejía y tomar el sol como remedios contra el covid.