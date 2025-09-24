Andalucía anuncia una deducción fiscal para dueños de mascotas

El Presupuesto de Andalucía para el año 2026 incluirá un nuevo paquete de rebajas fiscales de las que se podrán beneficiar miles de ciudadanos andaluces, como una deducción del 30% en gastos veterinarios, con un límite de hasta 100 euros, durante el primer año para las familias que adquieran una mascota. La estimación del impacto que tendrá esta medida alcanza los 12 millones al año, que se traducirá, en la práctica, en más «capacidad de ahorro» para todos aquellos andaluces que compartan su vida con un animal de compañía.

Así lo anunció el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien expuso que se llevará a cabo la séptima bajada de impuestos de su Gobierno, y que va a permitir a los ciudadanos ahorrar otros 55 millones de euros al año en impuestos.

En su conjunto, el impacto de las siete bajadas de impuestos asciende ya a 1.000 millones por año, según el presidente andaluz, quien indicó: «Queremos ponérselo fácil a los andaluces con menos impuestos. Nos ha ido bien por ese camino, y por él estamos decididos a seguir avanzando».