Científicos coruñeses reconstruyen la historia orbital de un cometa

Un equipo internacional liderado por el investigador del Centro de Investigación en TIC (Citic) de la Universidade da Coruña (UDC) Xabier Pérez Couto ha reconstruido la historia orbital del tercer objeto interestelar detectado en el Sistema Solar: 3I/ATLAS. El trabajo, disponible en el repositorio abierto ‘arXiv’ y enviado para publicación a la revista científica The Astrophysical Journal, revela la trayectoria seguida por este cometa a lo largo de los últimos 10 millones de años en la Vía Láctea.

3I/ATLAS fue descubierto el pasado 1 de julio por el sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) en Chile. Se trata del tercer objeto interestelar registrado, tras 1I/’Oumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

«Lo que hace único a 3I/ATLAS es que nos permite estudiar la evolución de objetos que vienen de otros sistemas estelares, algo que hasta ahora solo habíamos visto en teoría. Cada observación es como abrir una ventana al pasado del Universo», explica Xabier Pérez Couto, investigador del Citic y líder del equipo. Entre sus características más destacadas se encuentra su elevada actividad cometaria —indicativa de una gran riqueza en hielos— y su alta velocidad, de unos 58 km/s (más de 200.000 km/h), lo que lo convierte en un visitante rápido, pero extremadamente valioso para la investigación.

Gracias a los datos de precisión de la misión espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA), el equipo investigador calculó tanto la órbita de 3I/ATLAS como la de más de 13 millones de estrellas, con el objetivo de identificar posibles encuentros cercanos entre estas y el cometa. Se hallaron 93 posibles interacciones, 62 de ellas con un alto grado de confianza.