Con la energía que los caracteriza y que en su día conquistó al cineasta Daniel Sánchez-Arévalo, los integrantes de la Rondalla de Santa Eulalia de Mos desplegaron ayer en San Sebastián toda la esencia del folclore gallego para acercar a la ciudad donostiarra solo una pequeña muestra de ese universo que cautivó al director de cine hasta el punto de querer llevarlo a la gran pantalla.

El reparto de la película viendo la actuación de la Rondalla Santa Eulalia de Mos en la plaza de Okendo. Abajo, la actriz María Vázquez tocando. | Beta Fiction Spain

Coincidiendo con la presentación de la película Rondallas en el Festival de San Sebastián, hasta la ciudad se desplazaron miembros de la agrupación de música tradicional del área metropolitana de Vigo para, tras el photocall, sorprender al elenco con una animada actuación en la plaza de Okendo a media tarde.

El folclore gallego luce en San Sebastián

A tres meses de su estreno en las salas de cine, Daniel Sánchez-Arévalo presentó en el Velódromo la película que fue rodada en A Guarda, Tui y en distintos escenarios de Vigo, y en el evento estuvo acompañado por parte de los actores y actrices protagonistas, entre los que se encontraban Javier Gutiérrez, Judith Fernández, María Vázquez, Fer Fraga, Tamar Novas, Marta Larralde y Carlos Blanco. Antes de la proyección del largometraje, actores y actrices pudieron disfrutar del enérgico ritmo de la Rondalla de Santa Eulalia de Mos e incluso sumarse a ella, tal y como hizo María Vázquez, quien pandereta en mano no dudó en apuntarse a la actuación en plena calle, haciendo gala de ese universo que también a ella le fascinó y que en su momento describió como «algo moi identitario, que une á terra, e tamén descoñecido dentro da propia Galicia».

Si bien la película que supone el regreso de Daniel Sánchez-Arévalo , y que relata la historia de un pueblo costero gallego que decide recuperar una rondalla tras un naufragio que supone un duro golpe para su comunidad, se estrenó ayer oficialmente en un primer pase en el festival, el público general tendrá que esperar hasta el próximo 1 de enero para poder visionar un filme que ya ha suscitado unas primeras críticas muy positivas, calificándola de «entrañable», «emocionante» e incluso «triunfal».