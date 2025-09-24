Como era de esperar, asociaciones de autismo, sociedades científicas y autoridades sanitarias, tanto españolas como europeas, rechazaron ayer el vínculo establecido por el presidente de Estados Unidos, entre el autismo y el uso de paracetamol durante el embarazo, una relación causal «contra toda evidencia científica», coincidieron.

«Tomar Tylenol [cuyo principio activo es el paracetamol] no es bueno, lo digo claramente. Por esta razón, recomiendan encarecidamente que las mujeres limiten el uso de Tylenol durante el embarazo, a menos que sea médicamente necesario», dijo Trump el lunes en un acto en la Casa Blanca junto a Robert F. Kennedy Jr., su secretario de Salud.

La Confederación Autismo España expresó ayer su «profundo rechazo» ante estas declaraciones, y alertó de que este tipo de manifestaciones «suponen un riesgo para la salud pública y van en contra de la evidencia científica».

«A diferencia de otros analgésicos que sí pueden provocar daños al feto», la comunidad científica sí considera el paracetamol «un medicamento seguro para el consumo de las mujeres embarazadas». Por todo ello, Autismo España alerta a las instituciones del «riesgo que supone dar un altavoz a discursos populistas y ya superados por la evidencia científica existente».

Por su parte, la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (Sepsm) explicó que no se conoce una causa única del autismo, y apuntó que la investigación sugiere que se trata del resultado de una combinación de factores genéticos y ambientales que influyen en el desarrollo temprano del cerebro. «Esta asociación, presentada como una directriz oficial y sanitaria, carece de evidencia científica sólida y rigurosa», zanja la Sepsm en un comunicado.

También la Sociedad Española de Neurología Pediátrica (Senep) niega que «exista evidencia sólida que permita establecer una relación causal», y advierte de que el aumento de la prevalencia en esta última década se debe a una capacidad de detección mayor, tanto de casos leves como severos.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) transmite a las mujeres embarazadas que podrán seguir utilizando este medicamento cuando sea necesario, siguiendo la recomendación de utilizar la dosis más baja posible que reduzca el dolor o la fiebre y utilizarlo durante el menor tiempo posible. También la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) confirmó que el uso de paracetamol durante el embarazo sigue siendo seguro.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos remarcó ayer la seguridad del paracetamol durante el embarazo y pidió calma ante «el alarmismo generado» por las palabras de Trump.

La FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos, la autoridad federal de medicamentos de este país norteamericano, publicó el lunes una nota de prensa en la que subrayó que no se ha establecido una relación causal entre este fármaco y los diagnósticos posteriores de autismo o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH).

Por último, la Organización Mundial de la Salud (OMS) negó ayer que existan evidencias científicas sobre este vínculo, pero recordó que cualquier medicamento debe utilizarse con precaución durante la gestación, especialmente en los primeros meses y siguiendo los consejos de un médico.

«Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación (...), pero la evidencia sigue siendo inconsistente. Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios», declaró a los periodistas en Ginebra el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.