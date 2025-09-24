Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A xornalista Lara Graña recolle o premio ‘Somos esenciais’

A Coruña

A xornalista Lara Graña, redactora xefa de Faro de Vigo, do mesmo grupo que LA OPINIÓN, recolleu onte o premio ‘Somos Esenciais’, que entrega o Colexio de Xornalistas de Galicia, en colaboración con Gadis, en recoñecemento pola súa investigación do acontecido no buque do CSIC García del Cid, no que desapareceu unha das súas traballadoras, María del Carmen Fernández Vázquez.

Lara Graña quixo dar as grazas á organización do certame por unha iniciativa «que referenda a boa calidade xornalística que hai en Galicia» e asegurou que o premio era moi importante para ela porque lle permite continuar a mostrar que «hai demasiados puntos negros na administración» na desaparición de María del Carmen e tamén porque ao longo da investigación se viu «acompañada por moita xente que non coñecía» e que co cancelo #MeTooCSIC «conseguimos denunciar os moitos casos de machismo que hai nesta institución». Por todo iso, asegurou: «Estou moi animada para seguir traballando por Mari Carmen».

O acto desenvolveuse onte na sede do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia en Santiago. O galardón está organizado baixo o lema A información ao servizo da xente pola entidade, coa colaboración de Gadis, para recoñecer o labor dos profesionais da comunicación e a información social como vehículo condutor entre o que pasa na sociedade e a cidadanía.

Además da gañadora, Ángel Paniagua, de La Voz de Galicia, recibiu unha mención como finalista polo traballo La vida tras el suicidio de una hija: «Esto le puede pasar a cualquiera».

