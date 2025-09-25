Angélica Liddell gana el Premio Nacional de Teatro por su «crítica» sin «concesiones»

Angélica Liddell ha sido galardonado con el Premio Nacional de Teatro 2025, dotado con 30.000 euros, «por una forma de trabajar crítica, que no hace concesiones e invita a la reflexión y el debate», informó ayer el Ministerio de Cultura.

El jurado destacó la repercusión de su obra Dämon. El funeral de Bergman, pieza con la que «se convirtió en 2024 en la primera artista española en inaugurar el prestigioso Festival de Avignon, donde ha sido programada en numerosas ocasiones».

El fallo de este premio pone en valor, asimismo, que «la artista ha mostrado además otras creaciones como Vudú (3318) Blixen y Terebrante, con las que ha consolidado una carrera como dramaturga, directora e intérprete definida por un lenguaje de enorme riesgo y calidad, que la ha confirmado como un referente dentro y fuera de España para la creación escénica contemporánea».

Angélica Liddell es el nombre artístico de Catalina Angélica González Cano (Figueras, Girona, 1966), dramaturga, directora y actriz, y una de las creadoras contemporáneas más influyentes en la escena internacional.