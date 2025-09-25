En busca de los mejores ‘snacks’ saludables con bagazo de cerveza
Corporación Hijos de Rivera y Blendhub acaban de cerrar la edición de 2025 de ImpactTaste, el programa de innovación abierta impulsado por ambas compañías para «acelerar ideas piloto de nuevas vías de valorización del bagazo y fomentar el talento joven». La iniciativa se orientó a la búsqueda de snacks saludables, «segmento con gran potencial de innovación y demanda en el mercado de la alimentación».
