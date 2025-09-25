Carracedo: «Los cribados genéticos nos permitirán salvar muchas vidas»

«Los programas de cribado de cáncer van a cambiar radicalmente . El futuro pasa por que la gente que quiera, a los 20 años, se haga un cribado. Gastándose el sistema de salud lo mismo en cribados que en mamografías o colonoscopias, lo vamos a hacer mucho mejor. Si nos anticipamos a la enfermedad, podemos salvar muchas vidas». Así se expresó, ayer, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el eminente genetista gallego Ángel Carracedo, quien abogó por profundizar en la investigación en variantes genéticas que aumentan el riesgo de cáncer.

En una jornada abierta al público, organizada ayer en CaixaForum Madrid, con ocasión del Día Mundial de la Investigación del Cáncer, y celebrada con el apoyo de la Fundación ‘la Caixa’, Carracedo explicó que el cáncer es consecuencia de la interacción de genes y factores ambientales. La prevención se enfoca más a los segundos, como no fumar, no tomar el sol sin protección y alimentarse de forma saludable. Sin embargo, en hasta un 15% de los tumores la genética ya puede dar las pistas esenciales para anticiparse al cáncer. Son tumores en los que el peso de los genes es especialmente alto, el llamado cáncer familiar. Gran parte de la investigación actual se orienta a que estas personas con un riesgo de cáncer alto puedan saberlo, y actuar en consecuencia.

«Una parte del componente genético [del cáncer] se debe a mutaciones heredadas de los progenitores, estas mutaciones hacen que los genes implicados no funcionen correctamente y se produzca, con mayor probabilidad, un cáncer. Como estas variaciones se heredan, se produce lo que llamamos cáncer hereditario, que explica un 10% del cáncer de mama y ovario y colorrectal por ejemplo», señaló Carracedo, coordinador del proyecto ‘IMPaCT Genómica’, del Instituto de Salud Carlos III (Isciii) de Madrid, y catedrático de Medicina Legal en la Universidade de Santiago (USC).

Por su parte, la investigadora del CNIO María Currás, señaló que «una persona portadora de una mutación que eleva el riesgo de cáncer puede tomar decisiones que la ayuden a prevenirlo», como entrar en programas de seguimiento para detectarlo lo antes posible o, en ciertos casos, decidir extirparse preventivamente un órgano sano.

La investigadora Mercedes Robledo, jefa del grupo de Cáncer Endocrino Hereditario del CNIO, contó, por su parte, cómo a lo largo de más de dos décadas su grupo ha logrado identificar cinco genes implicados en el cáncer hereditario feocromocitoma, un tipo de investigación que «está permitiendo hoy día ayudar a muchas familias con la enfermedad».

Robledo participa en el proyecto ‘IMPaCT_VUSCan’, que estudia a 300 familias del territorio español con más casos de cáncer de lo habitual. Se buscan las causas genéticas de su mayor riesgo de cáncer. «A largo plazo, el mayor conocimiento sobre cómo influye cada variante genética en el riesgo de cáncer mejorará el diagnóstico y la prevención personalizados para todos», finalizó.