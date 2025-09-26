Ana Pastor: «La IA debe aplicarse con confianza y seguridad para médicos y pacientes»
La presidenta de A.M.A. expuso en Santander los retos legales y éticos de la inteligencia artifical
La presidenta de A.M.A. Grupo, Ana Pastor, participó en la IV Escuela de la Profesión Médica, organizada por la Organización Médica Colegial (OMC) en Santander. El encuentro reunió a expertos nacionales e internacionales para debatir sobre el presente y futuro de la profesión, con mesas dedicadas al liderazgo, la gestión sanitaria, la inteligencia artificial (IA), la sostenibilidad y la evolución del modelo MIR... En su ponencia, titulada El impacto de las nuevas tecnologías en la responsabilidad profesional, Pastor señaló que la incorporación de la IA y las herramientas digitales a la práctica clínica constituye un avance sin precedentes, pero también plantea nuevos retos legales y éticos.
«La IA no sustituye al médico, pero condiciona sus decisiones; por eso necesitamos confianza y seguridad para médicos y pacientes», subrayó Ana Pastor.
La presidenta de A.M.A. identificó, asimismo, como principales desafíos la trazabilidad de los procesos (registrando qué sistema se utilizó, qué recomendación ofreció y qué decisión final se adoptó), así como el riesgo de sesgos en los datos que alimentan los algoritmos, que «pueden inducir errores si están entrenados con poblaciones poco representativas».
- El alcalde Ángel García Seoane, tras su absolución: «Los vecinos de Oleiros son los únicos que me pueden echar a mi casa»
- Relevo en las aulas de A Coruña: «Lo importante es la vocación»
- La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas
- Absuelto el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por el derribo de Casa Carnicero
- La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
- RTVE reclama 4,2 millones por dejar La Terraza y el Concello de A Coruña le da 188.000 euros
- Se vende por 119.000 euros una casa de campo para dos junto a O Burgo
- Hidalgo echa mano del talento de Fabi y Nájera para el Deportivo