Incendios forestales
Desalojan el Monasterio de Yuste por la proximidad de las llamas de un incendio
El fuego ha obligado a confinar a la población del municipio cacereño de Cuacos de Yuste, donde se levanta el edificio, y a cortar el tráfico en la carretera Ex-203
Redacción
La Guardia Civil ha desalojado el Monasterio de Yuste, en Cáceres, por su proximidad a las llamas del incendio forestal declarado en el municipio de Cuacos de Yuste este viernes.
A su vez, se ha confinado a la población del mismo municipio debido al riesgo de inhalación de humos y se ha realizado el corte de la carretera EX-203, en el tramo comprendido entre Jaraíz de la Vera y Cuacos de Yuste, con el fin de garantizar la seguridad vial y facilitar las labores de emergencia, según ha informado la Benemérita.
En el lugar se encuentran desplegadas varias patrullas de la Guardia Civil, pertenecientes a Seguridad Ciudadana, al Subsector de Tráfico y al Seprona, quienes prestan auxilio a los medios de extinción del incendio y coordinan las actuaciones para velar por la protección de la población y el entorno.
Un total de 48 efectivos
El Plan de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha declarado el nivel 1 de peligrosidad por el fuego y medios del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), del Infoex y del Sepei de la Diputación de Cáceres trabajan en la extinción de las llamas, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
En estos momentos actúan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, seis aéreas, tres aviones anfibios, dos maquinarias pesadas y dos agentes del medio natural, que en total suman 48 efectivos.
Cabe recordar que se trata el segundo incendio en esta localidad cacereña desde el domingo.
- El alcalde Ángel García Seoane, tras su absolución: «Los vecinos de Oleiros son los únicos que me pueden echar a mi casa»
- Despliegue policial en la calle San Andrés, de A Coruña, por la muerte de una persona ante la Iglesia Castrense
- El Huevito de A Coruña encuentra nuevo dueño en el Bico Bar
- Los Satélites y Fania Blanco Show centran la programación de las fiestas de O Ventorrillo
- Un piso por 33.000 euros en la plaza de Vigo de A Coruña: la nueva subasta de la Seguridad Social
- La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
- Oza-Cesuras deberá indemnizar a una empleada por abusar de los contratos temporales
- La concesión de los polideportivos de O Castrillón y San Diego, en A Coruña, durará 30 años: así subirán las tarifas