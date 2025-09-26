Los médicos recomiendan vacunar de la gripe a adolescentes de hasta 17 años

Consenso de los pediatras, infectólogos y vacunólogos: recomiendan extender la vacunación sistemática frente a la gripe de a todos los niños y adolescentes de entre 6 meses y 17 años. Actualmente, esa vacunación es hasta los 5 años, pero algunas comunidades, como Galicia o Murcia, de cara a la nueva campaña, ya han extendido esa franja de edad. La Asociación Española de Pediatría (AEP), a través de su Comité de Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAV-AEP), la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) y la Asociación Española de Vacunología (AEV) presentaron ayer un documento de consenso en torno a la necesidad de seguir ese camino e inmunizar también a los adolescentes.

«Las medidas higiénicas no son suficientes, la vacunación es lo más eficaz para disminuir la infección en todas las edades, especialmente en niños, con una efectividad de entre el 60 y el 70%», enfatizan los médicos. La gripe, repiten, es una «enfermedad no leve y potencialmente grave».

Actualmente, la vacunación antigripal en el Sistema Sanitario Español, desde hace tres años, está financiada en la infancia, pero solo para aquellos niños entre 6 y 59 meses de edad (5 años), y en mayores considerados de riesgo. «Es una medida altamente coste-efectiva, que tiene un impacto directo e indirecto en cuanto a disminución de consultas a Atención Primaria y Urgencias, hospitalización de niños, de adolescentes y de adultos no vacunados», explica el doctor Francisco Álvarez, coordinador del CAV-AEP.

Los expertos insisten en que no se deben subestimar los efectos de la gripe. Este virus afecta cada temporada a entre el 30 % y 40 % de la población infantil, genera a nivel mundial hasta 4 millones de casos graves en menores de 18 años y provoca hasta 35.000 muertes en los menores de 5, más fallecimientos que los que ocasiona la enfermedad meningocócica.

Pero, apunta la doctora María Fernández Prada, secretaria de la AEV, las tasas de vacunación de la gripe en el último año son significativamente inferiores a las de otras vacunas como puede ser la antimeningocócica C (48,16 % frente al 95,66 %). Esto, dice, demuestra la sensibilización de las madres y los padres hacia la prevención de la meningitis, pero no tanto hacia la gripe porque «la percepción social sigue siendo que se trata de una infección leve».

Algunas comunidades autónomas están empezando a poner más énfasis en la vacunación y a aumentar las edades diana en la última campaña 2025-2026, como Galicia, que la ha ampliado hasta los 11 años, con vacuna intranasal y despliegue en colegios (piloto) y centros de salud; y la Región de Murcia, que la ha prolongado hasta los 9 años. También Castilla y León amplía la vacunación a los 8 años.

El doctor Fernando Baquero, presidente de la SEIP, subraya el «importante papel como transmisores de la enfermedad que tienen los niños y niñas. Albergan el virus en grandes cantidades y su periodo de transmisión es más largo». «Los adultos transmitimos la gripe un día antes y hasta cinco días después de mostrar los síntomas. Los niños lo hacen desde una semana antes y dos o tres semanas después. Por eso, vacunar a la infancia no solo los protege a ellos, sino que actúa como un escudo para toda la comunidad», subraya el experto.

La situación se da también en otros países: datos recientes de Estados Unidos muestran un aumento de la mortalidad causada por la gripe en el grupo de 5 a 17 años comparado con años anteriores. En ese sentido, los especialistas han aludido a la polémica generada en este país tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que el pasado lunes relacionó el consumo de paracetamol en el embarazo con los casos de autismo. Y han vuelto a remitirse a la evidencia científica, que no muestra relación alguna.