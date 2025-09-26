Las olas de calor ya provocan más muertes en Galicia que las de frío

Las olas de calor han provocado más muertes que las bajas temperaturas este año 2025 en Galicia, rompiendo un patrón que se mantenía durante los últimos cuatro. Según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III, entre junio y septiembre se produjeron 398 fallecimientos atribuibles a las altas temperaturas y coincidentes con olas de calor en el sur gallego. Fueron casi el doble de las muertes registradas en el verano de 2024 (203) y también 154 más que los óbitos que se cobró el frío este invierno, con 244 muertes asociadas en 2025. Sin embargo, desde 2022 ocurría a la inversa: el número de defunciones atribuidas al frío en Galicia era mayor que las achacables al calor extremo. En datos: 203 muertes en verano de 2024, frente a 291 en invierno, lo que se repite con respecto a 2023 y también en el patrón del verano de 2021, con 71 fallecimientos por calor frente a 231 en invierno.

El repunte de este año marca la cifra más alta de la serie histórica reciente y sitúa a Galicia como la cuarta comunidad más afectada de España por mortalidad vinculada a temperaturas en verano, detrás de Cataluña (670), Madrid (591) y Comunidad Valenciana (433). Pero, tal y como señalan médicos consultados, «los datos del MoMo son estimaciones, no muertes certificadas con informe clínico o autopsia», y ese exceso de mortalidad es un cálculo hecho en base a defunciones notificadas y una serie de variables clínicas.