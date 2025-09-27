Un detenido por la presunta agresión sexual a una joven en una céntrica calle de Vigo

Un varón de 19 años ha sido detenido por la Policía Local como presunto autor de la agresión sexual a una joven de la misma edad en una céntrica calle de Vigo.

Según el relato de los hechos resumido por la jefatura viguesa, sobre las 7.10 horas de esta madrugada, a la altura del número 36 de la calle Ronda don Bosco, una patrulla municipal se encuentra con cuatro jóvenes que les aseguran que saliendo de una conocida discoteca habían visto a una chica "inconsciente" en el suelo.

En efecto, la chica se hallaba en el suelo de la calle donde había dicho los jóvenes "sin responder a estímulos", por lo que de inmediato se llama al 061.

Mientras la joven es atendida por los sanitarios, uno de estos testigos amplía la información a los agentes y afirma que pudo observar cómo un joven varón estaba encima de la chica con los pantalones bajados, en una clara acción, a su juicio, de "penetración sexual".

Siguiendo este relato, cuando el citado varón se ve observado por estos cuatro testigos huye del lugar con el pantalón "lleno de sangre". Con esta decripción, los agentes inician una búsqueda que daría resultados al cabo de muy poco tiempo. Porque otra patrulla localizó al supuesto agresor muy cerca, en la calle Taboada Leal, y en el posterior cacheo descubren, además, que portaba otro móvil además del suyo que pertenecería, según indican desde jefatura, a la chica.

Nacido en el 2006 (como ella), este joven fue detenido acusado de una supuesta agresión y trasladado a la comisaría de la Policía Nacional, que lo pondrá a disposición judicial previsiblemente mañana.

En paralelo, la joven ha sido trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro cumpliendo el protocolo de actuación ante casos de violencia sexual. De momento habrá que esperar por su testimonio, clave para esclarecer los hechos, porque, según las citadas fuentes, cuando ingresó seguía inconsciente. Ante su estado y pese a su mayoría de edad, la Policía Local optó por llamar a la madre para informarle de lo sucedido.

Tanto él como ella son vecinos de fuera de la provincia de Pontevedra.