Vegalsa-Eroski evitó desperdiciar 4.500 toneladas de comida en el primer semestre

Las empresas de la industria alimentaria juegan un papel clave en la gestión responsable de las toneladas de productos que diariamente pasan por sus tiendas. Consciente de esto, la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski lleva más de una década impulsando su programa integral Desarrollo Sostenible. Desperdicio Cero, a través del cual orienta todos sus procesos hacia la prevención y reducción de excedentes alimentarios para garantizar que no se produzca ningún desperdicio evitable en toda su cadena de valor.

Mediante este programa, la compañía evitó el desperdicio de 4.526 toneladas de alimentos en el primer semestre de su ejercicio de 2025, una cifra que alcanza las más de 42.000 toneladas cuando se cuentan todos los productos que se han salvado en los últimos seis años.

Del total de productos rescatados entre los meses de febrero y julio de este año, Vegalsa-Eroski destinó 182 toneladas de alimentos totalmente aptos para el consumo humano a donaciones que se canalizaron desde puntos de venta y plataformas a entidades del tercer sector; otras 2.680 a ofertas de consumo rápido para una venta anticipada mediante la promoción de artículos; y un total 1.578 toneladas de excedentes valorizados para la industria transformadora (como puede ser la obtención de piensos para alimentación animal).